Mazda tiene competencia: China lanza su primer motor rotativo exitoso para la movilidad aérea

Mientras se aguarda que Mazda saque al mercado su deportivo con motor rotativo, Harbin Dongan Auto Engine, filial de Changan, completó el primer encendido de este tipo de motor.

Según informan en Car and Driver, este motor rotativo representa el primero de alta potencia creado en China y se orienta hacia la movilidad aérea en altitudes bajas, con planes de producción en serie para 2027.

¿Cómo es y cuándo se lanza el motor rotativo chino?

El motor rotativo R05E cuenta con un único rotor triangular de bordes curvos, junto a un sistema de encendido dual con circuitos independientes que mejora la fiabilidad.

Según Car and Driver, incluye un eje excéntrico de baja masa, un mecanismo de equilibrado y una camisa de refrigeración integrada para optimizar el control térmico.

Este diseño alcanza 6500 revoluciones por minuto y entrega 72 caballos de potencia, valores suficientes para aplicaciones aéreas aunque parezcan modestos en coches. La colaboración con la firma austriaca AVL, experta en simulación y pruebas, impulsó el proyecto desde abril de 2025.

La producción en masa del motor rotativo arrancará en 2027, un plazo que permite pruebas exhaustivas y ajustes finales tras el exitoso encendido inicial. El enfoque prioriza la densidad de potencia alta en un volumen reducido y vibraciones mínimas.

China apuesta fuerte por esta tecnología porque el motor rotativo ofrece ventajas claras en peso ligero y suavidad de funcionamiento frente a los pistones tradicionales. El gobierno, además, impulsa el sector de baja altitud, por debajo de los 1000 metros, donde este propulsor encaja perfectamente.

Proyectos de Dongan en soluciones para la movilidad aérea

Dongan avanza en paralelo con variantes del motor rotativo de aspiración natural y con turbocompresor para drones de altitud media y alta. Estas versiones buscan mayor potencia y adaptabilidad en vehículos aéreos no tripulados que requieren prestaciones específicas en entornos exigentes.

La empresa colabora con socios como ARIDGE —la división de vehículos voladores de Xpeng—, Huawei y DJI para integrar estos propulsores en plataformas avanzadas. Este enfoque colectivo acelera el desarrollo de soluciones completas para la movilidad aérea emergente en China.