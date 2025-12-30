Matt, experto en coches, se rinde ante la nueva SUV de BYD: “Tiene mucho equipamiento como base por su precio”

El mercado de los SUV compactos se ha convertido en uno de los más disputados de Europa, con modelos cada vez más parecidos entre sí y una competencia feroz en precio, tecnología y diseño. En ese contexto, el experto en coches Matt Watson, del canal Carwow, puso a prueba una nueva Seal U de BYD para comprobar si realmente puede plantar cara a alternativas consolidadas como el Nissan Qashqai o el Peugeot 3008.

Mucha tecnología de serie por un precio contenido

Durante su análisis, Matt destacó que uno de los grandes argumentos del modelo es la cantidad de tecnología incluida de serie, algo que, según comentó, no es habitual en este segmento. El presentador recalcó que “una de las grandes cosas” del coche es “toda la tecnología que viene como base y por un gran precio”, un punto que le llamó especialmente la atención desde el inicio de la prueba.

Entre ese equipamiento mencionó el control de crucero adaptativo con asistencia de carril, los asientos de piel sintética con calefacción y ventilación, la iluminación ambiental, el techo panorámico y un sistema de cámaras de 360 grados. Watson subrayó que estas cámaras permiten ver todo el entorno del vehículo e incluso “a través del coche”, una función que calificó como “muy, muy útil”.

Mecánica híbrida enchufable y cifras reales de rendimiento

Watson explicó que todas las versiones del modelo son híbridas enchufables, con un motor de gasolina de 1,5 litros combinado con un sistema eléctrico. Detalló que la versión base cuenta con una batería de 18 kWh y 218 caballos, mientras que la unidad probada incorpora una batería de 27 kWh para ofrecer mayor autonomía eléctrica, manteniendo la misma potencia.

En cuanto a prestaciones, el presentador decidió comprobar si las cifras oficiales eran realistas. Según comentó, el fabricante anunciaba un 0 a 100 km/h en 8,9 segundos para la versión intermedia, pero en su prueba real el coche completó la aceleración en 7,8 segundos. “¿Por qué dicen 8.9?”, se preguntó, añadiendo que no podía quejarse del desempeño general.

Diseño, calidad percibida y enfoque interior

En el apartado estético, Matt señaló que el frontal del coche le resultaba llamativo y llegó a describirlo como “una cara de gato sonriendo”, destacando el diseño de los faros y los acabados cromados que refuerzan una imagen más cuidada. También valoró positivamente la sensación de solidez de las puertas y de los paneles interiores, que le parecieron bien ajustados y acolchados.

Sobre el interior, comentó que la pantalla central es grande, nítida y responde con rapidez, y que el sistema resulta fácil de usar en el día a día. También destacó algunos elementos prácticos y de seguridad integrados en el habitáculo, que refuerzan su carácter funcional.

Un veredicto claro: añadirla a la lista

Tras probarla en ciudad, carretera y tramos más exigentes, Matt concluyó que el comportamiento es correcto y coherente con su planteamiento, aunque algunos rivales resultan más prácticos en ciertos aspectos. Aun así, su valoración final fue positiva.

El experto aseguró que no es un coche para evitar ni para comprar sin pensarlo, pero sí uno que merece ser tenido en cuenta. “Yo digo que agréguenla a su lista”, afirmó, recalcando que ofrece “una gran relación precio-calidad” y que, en conjunto, le pareció “un muy buen auto”.