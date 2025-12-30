Un experto en coches aclara todo sobre la supuesta baliza V27: "No sustituye a la V16 ni es obligatoria"

El experto reveló que la baliza V16 seguirá siendo el elemento de señalización de emergencia recogido en la normativa española. Europa Press

Un nuevo bulo sobre seguridad vial ha comenzado a circular en redes sociales y algunos medios digitales, alertando de una supuesta baliza V27 que sería obligatoria en los próximos años. Para aclarar la situación, JuanFran, divulgador especializado en automoción y creador del canal de YouTube Car Wow, explicó el origen de esta confusión y por qué no existe ningún cambio legal que afecte a los conductores.

El origen de la confusión con la llamada V27

La confusión surge, en gran medida, por el uso incorrecto del término V27, que se ha difundido como si se tratara de una nueva baliza física similar a la V16. Esta denominación ha sido utilizada en titulares y mensajes alarmistas, generando la sensación de que la DGT prepara una nueva obligación para los conductores.

“No existe físicamente, ni técnica ni legalmente, una baliza que se llame V27”, afirmó JuanFran, dejando claro que no se trata de ningún dispositivo que deba comprarse o instalarse en el vehículo.

Según explicó, el problema no es solo la interpretación de algunos medios, sino también el uso poco claro de esta nomenclatura, que ha contribuido a alimentar la desinformación.

Qué es realmente la V27 y qué no es

El experto aclaró que la V27 no es una baliza ni un sistema de señalización visible en carretera. Se trata de una denominación administrativa que hace referencia a un sistema de información digital vinculado al coche conectado y a la transmisión de alertas de tráfico.

“Lo que se ha llamado V27 es simplemente un sistema de señalización virtual ligado al coche inteligente”, explicó, subrayando que no emite luz ni sustituye a ningún elemento físico.

Estas alertas pueden aparecer en el cuadro de instrumentos o en el sistema multimedia del vehículo, avisando de incidencias como accidentes, vehículos detenidos o situaciones de peligro en la vía.

No es obligatoria ni sustituye a la baliza V16

Uno de los puntos más repetidos en los bulos es que la V27 será obligatoria a partir de 2026 o 2027. JuanFran fue tajante al desmentir esta afirmación y aclaró que no existe ninguna norma que obligue a los conductores a adquirir o activar este sistema.

“No es obligatoria, no sustituye a la V16 y no hay nada nuevo que el conductor tenga que comprar”, aseguró el divulgador.

La baliza V16 seguirá siendo el elemento de señalización de emergencia recogido en la normativa española, sin que la llamada V27 implique cambios en este sentido.

Un sistema ligado a la evolución del coche conectado

JuanFran explicó que este tipo de sistemas forman parte de una evolución tecnológica impulsada por la Unión Europea, centrada en la conectividad entre vehículos, infraestructuras y centros de tráfico. Muchos coches actuales ya incorporan tecnologías similares desde hace años.

Según señaló, marcas como Volkswagen, Volvo o Mercedes ya ofrecen alertas digitales que informan de incidencias en la carretera, de forma similar a lo que hacen aplicaciones móviles ampliamente utilizadas por los conductores.