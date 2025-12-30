Apollo Evo: El exclusivo hypercar "agresivo" que combina belleza con una potencia salvaje

En el competitivo mundo de los hipercoches, llega el Apollo Evo como un modelo exclusivo para circuitos que destaca por su diseño radical y prestaciones extremas. Este hypercar limitado a solo 10 unidades celebra el vigésimo aniversario de la marca predecesora Gumpert y supera al Intensa Emozione con 800 CV de un V12 atmosférico.

Apollo Evo: el hypercar por excelencia

Según destacó Antonio Ramos Ochoa para Car and Driver, el Apollo Evo presenta un diseño frontal afilado con grandes tomas de aire y ópticas en forma de cruz dinámica que mejoran la refrigeración y el aspecto agresivo. Los pasos de rueda se cortan de forma abrupta sin unirse completamente a la carrocería principal y crean un estilo inspirado en prototipos de competición.

La cabina adopta una cúpula redonda que se integra como prolongación natural del conjunto y ofrece visibilidad óptima al conductor. Por su parte, la trasera incluye cuatro aletas laterales con luces LED en X junto a dos horizontales más entre un alerón gigante y un difusor enorme que generan carga aerodinámica activa.

Este hypercar utiliza un monocasco de fibra de carbono que pesa solo 165 kilos aproximadamente y forma parte de un vehículo con 1300 kilos totales. El motor V12 de 6.3 litros atmosférico entrega 800 CV y permite acelerar de 0 a 100 km/h en 2,7 segundos junto a una velocidad máxima de 335 km/h.

Los neumáticos Michelin Pilot Sport Cup 2 junto a frenos cerámicos de carbono completan un conjunto orientado exclusivamente a pista. Apollo produce solo diez ejemplares de este hypercar Evo y lo posiciona contra rivales como el Bugatti Bolide o el Aston Martin Valkyrie AMR Pro en exclusividad extrema.

¿Qué es un hypercar?

Un hypercar representa el vehículo que alcanza los estándares más altos en diseño avanzado junto a tecnología puntera y prestaciones excepcionales además de una exclusividad absoluta. Estos modelos destacan por velocidades que superan los 320 km/h en muchos casos y aceleraciones de 0 a 100 km/h por debajo de tres segundos.

El término hypercar describe coches con el mejor rendimiento posible junto a innovaciones que marca la industria automovilística actual. Estos hipercoches ofrecen potencia elevada en motores potentes y diseños aerodinámicos extremos que los convierten en objetos deseados por coleccionistas adinerados en todo el mundo.