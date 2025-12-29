La DGT sorprende a todos en España al retirar la homologación de estas 4 balizas V16 por razones burocráticas

Muchos conductores en España se adelantaron a la norma para equipar su coche, pero hay novedades importantes de la Dirección General de Tráfico.

La DGT ha eliminado la homologación de cuatro balizas V16 y ha prohibido su venta en tiendas por un problema de licencias caducadas que afecta a varias marcas conocidas, así que si aún pensabas comprar un dispositivo de luz, presta mucha atención a que esté en la lista de balizas confirmadas por la DGT.

¿Por qué la DGT retira del mercado estas balizas V16?

Tal como informa Europa Press, la medida afecta directamente a los dispositivos comercializados por las marcas Don Feliz, The Boutique For Your Car, Ikrea y al modelo de fabricación nacional llamado Call SOS.

La DGT ha eliminado la homologación a estos productos porque finalizó la vigencia de sus certificados y los fabricantes no tramitaron la renovación.

La causa es puramente burocrática y no responde a fallos técnicos. Los conductores que ya tengan estas balizas podrán seguir usándolas, pues cumplían los requisitos al momento de la compra.

Se trata entonces de una retirada comercial porque no renovaron el certificado, pero el dispositivo que ya tiene el usuario sigue siendo válido y seguro.

La asociación Facua afirma que las unidades compradas antes de perder su vigencia "cumplen con todas las especificaciones técnicas de seguridad necesarias para sustituir a los tradicionales triángulos de señalización".

¿Cuáles son los dispositivos que se quedan fuera del mercado?

Los modelos que dejan de venderse son:

V16IoT de Don Feliz con certificado hasta abril de 2025

V16IoT de The Boutique For Your Car válido hasta abril de 2025

V16IoT de Ikrea con vigencia hasta junio de 2025

XL-HZ-001-VC de Call SOS con certificado hasta septiembre de 2025

El organismo regulador busca mantener el control administrativo sobre el equipamiento en carretera, aunque esto signifique retirar productos seguros que simplemente no actualizaron sus papeles a tiempo.