El coche eléctrico chino de diseño italiano que cuesta menos de 10.000 euros en España y del que nadie habla

Este es el coche eléctrico que cuesta menos de 10.000 euros en España Instagram @invicta_electric

Muchos conductores buscan opciones asequibles para moverse por la ciudad sin gastar mucho y con un vehículo que no sea tan grande. El coche eléctrico chino Invicta Electric D2S destaca por un diseño italiano atractivo y un precio que está por debajo de los 10.000 euros.

Es pequeño y tiene un diseño italiano de vieja época

Según el sitio de Car and Driver, este coche eléctrico chino homologado para dos plazas mide solo 2,8 metros de largo, 1,49 de ancho y 1,55 de alto. Estas dimensiones compactas facilitan la maniobrabilidad en tráfico denso y permiten aparcar con facilidad en zonas estrechas de ciudades grandes o pueblos pequeños.

El motor eléctrico tiene una potencia de 36 kW, equivalente a 49 CV, y mueve sin problema los 865 kg del vehículo. La velocidad máxima alcanza los 105 km/h gracias a una limitación electrónica que prioriza la eficiencia en entornos urbanos y periurbanos.

Su batería de iones de litio ofrece dos opciones de capacidad para adaptarse a diferentes necesidades diarias. La versión de 17 kWh proporciona una autonomía de hasta 150 km, mientras que la de 27 kWh extiende el rango hasta los 250 km según el ciclo NEDC.

Rodrigo Pareja reveló para el portal citado que otras especificaciones incluyen tracción delantera para mejor agarre en ciudad, suspensión independiente en ambos ejes que mejora el confort y frenos de disco en las cuatro ruedas que aseguran detenciones seguras en cualquier condición urbana habitual.

Mantenimiento y detalles del interior del Invicta Electric D2S

El consumo por kilómetro de este coche chino es muy bajo, ya que permite recorrer 100 km por menos de 0,50 euros con tarifas nocturnas reducidas. La sencillez mecánica reduce notablemente los gastos de mantenimiento al eliminar cambios de aceite, filtros o bujías típicos en vehículos de combustión.

Por otra parte, el interior incorpora tapicería en símil piel con varias combinaciones de colores, pantalla táctil de 9 pulgadas con conexión Wifi, cámara trasera, instrumentación digital, arranque por botón, volante multifunción en piel, asientos deportivos con regulación en seis posiciones para el conductor, aire acondicionado, ABS y sensores de aparcamiento.

El coste final del vehículo es de 9.995 euros, aunque con el MOVES III con achatarramiento se le pueden descontar 1.600 euros. Si a eso se le suma el descuento IRPF (del 15%) el precio final queda en unos 6.796 euros.