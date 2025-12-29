Estas es la lista actualizada de la DGT de las 15 carreteras en España afectadas por el hielo y la nieve

Imagen de archivo de una mujer bajo la nieve en Madrid. EFE

El invierno golpea con fuerza y la Dirección General de Tráfico activa las alertas en varios puntos del mapa. La presencia de nieve y placas de hielo complica la circulación en la península y obliga a extremar las precauciones al volante en España para evitar accidentes.

¿Qué tramos están cerrados o con uso obligatorio de cadenas?

La situación actual es crítica en ciertos puntos de montaña. Según el último informe oficial de la DGT hay 15 vías afectadas que suman más de 170 kilómetros de dificultades.

Ocho carreteras están en nivel negro y totalmente cerradas al tráfico. Entre las clausuradas destacan:

AL-5405 y AL-5402 en Almería

A-337 y A-4025 en Granada

SD-2 en Asturias .

Paso cortado en Navarra en la NA-2011 y NA-2012

Tramo cortado de la DSA-191 en Salamanca .

Por otro lado, encontramos siete carreteras en nivel rojo. Aquí es obligatorio usar cadenas o neumáticos de invierno y la velocidad se limita a 30 km/h, además de prohibirse el paso a camiones y autobuses.

Esta restricción afecta a vías como la A-4030 en Granada, la AS-348 en Asturias y la SA-203 en Salamanca.

Claves de la DGT para circular con seguridad entre hielo y nieve

La Dirección General de Tráfico insiste en conducir con suavidad para evitar sustos en las carreteras afectadas por el hielo y la nieve en España. Si el temporal te sorprende en ruta, resulta fundamental encender las luces de cruce y aumentar la distancia de seguridad con el coche de delante.

Ante la presencia de hielo, la adherencia es crítica y el organismo advierte que es un peligro difícil de detectar a simple vista, por lo que la DGT pide que ‘no frene ni mueva el volante ni acelere o desacelere con brusquedad’ para mantener el control.

Además, la DGT está impulsando una modificación de reglamento que obligará a los conductores a usar exclusivamente el carril derecho en autopistas cubiertas de nieve. Esta medida busca dejar totalmente libre el carril izquierdo para el paso de vehículos de emergencia y máquinas quitanieves.

El objetivo es agilizar la limpieza del asfalto y 'garantizar que la circulación puede desarrollarse en unas condiciones óptimas', lo cual reduce los tiempos de atasco y el impacto ambiental que generan miles de motores detenidos en la vía.

Resulta vital tomar conciencia, ya que en 2024 se registraron 107 accidentes con víctimas por culpa del granizo o la nieve, además del fallecimiento de 2 personas.