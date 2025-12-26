Máximo es especialista en motores y desmiente un mito clave en los coches: "En conducción urbana..."

Máximo es especialista en motores y desmiente un mito clave en los coches: "

Existe una creencia muy arraigada en España que vincula directamente el número de cilindros con un rendimiento superior. "El número de cilindros no solo influye en la potencia del motor, sino que influye en la potencia, el sonido, el coste y la personalidad de ese motor y ese coche", dijo el especialista en automoción Máximo, del canal Garaje Hermético

Máximo desmonta este dogma analizando cómo la arquitectura mecánica influye realmente en la conducción. "En conducción urbana un moderno 3 cilindros de gasolina con turbo y uno de 4 vas a obtener cifras de consumo muy similares a un Diésel", analizó el especialista.

Sin embargo, según el experto, más cilindros no garantizan un mejor resultado, ya que cada configuración —desde los frugales bicilíndricos hasta los excesivos W16— responde a necesidades distintas de eficiencia, equilibrio o exclusividad.

De la eficiencia del 'downsizing' al refinamiento del V12

El análisis destaca que, mientras los motores de dos y tres cilindros priorizan el ahorro y la ligereza a costa de mayores vibraciones, el cuatro cilindros se mantiene como el estándar del mercado europeo por su equilibrio entre coste y suavidad.

En el espectro del alto rendimiento, los motores de seis cilindros en línea se posicionan como la opción ideal por su equilibrio natural, mientras que los V8 y V12 aportan un sonido y refinamiento inigualables, aunque penalizados por su complejidad y elevado consumo. Sobre el W16, Máximo es tajante: es una mecánica "fuera de la lógica" que no ofrece ventajas reales frente a un V12 bien ejecutado.

La conclusión del experto se aleja de la ostentación técnica. Para un vehículo medio actual, la configuración más inteligente no es la que más cilindros suma, sino un bloque de cuatro cilindros turbo (1.5–1.6 litros) con hibridación.

Este esquema, capaz de entregar entre 130 y 160 CV, permite obtener la etiqueta ECO, consumos ajustados y un mantenimiento razonable, consolidándose como la solución más equilibrada para las necesidades del conductor español hoy en día.