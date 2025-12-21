Jeep celebra sus 85 años con 12 Wrangler de edición limitada: ya conocemos el modelo de diciembre

La marca estadounidense avanza en su homenaje anual con el lanzamiento del Wrangler Whitecap 2026, segundo de la serie especial que incluye doce modelos únicos. Jeep celebra 85 años de historia ininterrumpida con este Wrangler de edición limitada, un modelo de diciembre que destaca por su diseño retro y detalles exclusivos.

El Wrangler Whitecap, un guiño nostálgico para celebrar los 85 años de Jeep

Este nuevo modelo recupera elementos clásicos del CJ-5 de los años sesenta, como el techo rígido en blanco brillante que contrasta con la carrocería en tonos vivos. Jeep celebra 85 años con detalles que evocan su origen militar y civil, donde el blanco en parrilla y adhesivos resalta la herencia de 1941.

El Wrangler Whitecap se ofrece solo en versión de cuatro puertas, sobre las bases Sahara o Rubicon que mantienen toda la capacidad todoterreno. Este Wrangler de edición limitada incorpora una toma de aire en el capó que refuerza su aspecto robusto y funcional.

Los adhesivos laterales con la fecha 1941 y el capó decorado marcan la diferencia visual en esta serie de aniversario. Jeep integra estos elementos para honrar su trayectoria, donde cada edición mensual resalta un capítulo distinto de su evolución como icono del 4x4.

La carrocería en naranja intenso combina perfectamente con los acentos blancos, creando un contraste que llama la atención en carretera o fuera de ella. Este enfoque estético prioriza la nostalgia sin sacrificar la versatilidad diaria que define al Wrangler actual.

Más detalles sobre el Wrangler Whitecap de diciembre

En lo mecánico, los clientes eligen entre el motor turbo de cuatro cilindros y 270 caballos o el V6 de 3.6 litros con 285 caballos. Ambos propulsores se asocian al sistema de tracción Selec-Trac, que garantiza prestaciones off-road intactas en este Wrangler de edición limitada.

El paquete Whitecap añade un suplemento moderado al precio base de los Sahara y Rubicon, dependiendo de las opciones ya incluidas como el techo rígido. Esta configuración permite personalizar el vehículo sin alterar su esencia todoterreno ni su comodidad interior habitual.

Como segundo capítulo de la colección aniversario, el Whitecap prioriza el estilo retro sobre la potencia extrema del anterior Moab. Jeep diseña estas ediciones para coleccionistas y aficionados que valoran los guiños históricos en un modelo moderno y capaz.