El coche de Disney que es una réplica exacta del Rayo McQueen: es un Porsche que se vende en Murcia

Así es el coche que es igual al Rayo mcQueen y que puedes comprar en Murcia. Instagram @iconocars

El concesionario de Murcia, Icono Cars, puso a la venta un Porsche 911 Carrera S de 2019 con solo 38.000 kilómetros que transforma este deportivo en una réplica exacta del Rayo McQueen, el famoso coche de Disney protagonista de la saga Cars.

El Porsche que emula al Rayo McQueen

Este coche de Disney destaca por su carrocería en rojo intenso con vinilos y detalles que reproducen fielmente la apariencia del Rayo McQueen, desde los ojos en el parabrisas hasta los números y patrocinadores característicos de la película.

El Porsche que se vende en Murcia atrae todas las miradas en la carretera gracias a esta personalización única y detallada.

La base mecánica corresponde a un auténtico 911 Carrera S con motor 3.0 bóxer biturbo que entrega 450 caballos y tracción trasera, lo que asegura aceleraciones rápidas y un manejo preciso en cualquier trayecto.

El exterior incluye elementos como escape deportivo negro, llantas de alto brillo en negro y suspensión activa PASM que mejoran tanto la estética como el comportamiento dinámico del coche, que representa una fusión perfecta entre el mundo Pixar y la ingeniería alemana premium.

Equipamiento y características adicionales

El interior ofrece cuero negro con costuras blancas, asientos calefactables y ventilados con memoria, volante deportivo GT y paquete de aluminio pulido que crean un habitáculo lujoso y cómodo para el conductor y el acompañante. Este coche réplica del personaje de Disney eleva la experiencia diaria con toques exclusivos como escudos Porsche en los reposacabezas.

Entre los extras destacan el techo solar corredizo, iluminación LED PDLS, sistema de elevación delantera, eje trasero direccional, Sport Chrono y control dinámico de chasis PDCC que optimizan el rendimiento y la practicidad.

Este Porsche que se vende en Murcia aparece en el concesionario Icono Cars como una oportunidad única para aficionados al cine y al motor que buscan un vehículo distinto y exclusivo.