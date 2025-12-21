BAIC X55: un SUV de gasolina que llega para competir en el segmento más demandado en el mercado europeo

Beijing Automotive Industry Corporation, también conocido como BAIC, es uno de los grupos más grandes de China. El consorcio automovilístico es propietario de la marca homónima, Arcfox y Foton. Pero también participa en joint ventures con Mercedes-Benz o Hyundai.

China es el principal mercado en el desarrollo del vehículo electrificado (eléctrico e híbrido enchufable). Todo ello ha sido posible gracias al desarrollo desde hace años de planes quinquenales. Unos planes que le han permitido liderar el desarrollo y ser responsable de toda la cadena de valor de las baterías.

Pero el gigante asiático también desarrolla motores de combustión. Europa también los sigue desarrollando, aunque la incorporación de propulsores eléctricos cada vez es más común debido a la obligada reducción de emisiones que impone Bruselas.

Pues bien, BAIC desembarcó en el mercado patrio a mediados del año pasado de la mano del Grupo Invicta, que es el encargado de la importación y la distribución de estos modelos.

La unidad probada por EL ESPAÑOL-Invertia corresponde al único modelo de la marca BAIC que se comercializa en España: el X55. Se trata de un modelo de gasolina, de la que sólo hay disponible una versión, y que le permite contar con la etiqueta C de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El BAIC X55 es un modelo que se encuadra en el segmento de los C-SUV, es decir, el que mayor demanda tiene en el Viejo Continente.

El modelo tiene una longitud de 4,62 metros, una anchura de 1,88 metros, una altura de 1,68 metros y una batalla de 2,72 metros. El peso se sitúa en los 1.550 kilos.

Vista tres cuartos trasera del BAIC X55 BAIC

Uno de los mayores debes de este modelo es el elevado consumo que tiene. El BAIC declara un consumo de 8 litros a los 100 kilómetros. Una cifra que se considera olvidada en el mercado comunitario debido a la preferencia de los consumidores a la hora de decantarse por la compra de un modelo con hibridación.

En la prueba realizada, en la que se recorrieron casi 300 kilómetros por vías urbanas e interurbanas, el consumo del vehículo se paró en los 8,9 litros a los 100 kilómetros.

La transmisión que monta el vehículo es automática de doble embrague con siete velocidades y tracción delantera.

El motor que monta bajo el capó es de gasolina 1.5 TGDI con cuatro cilindros en línea, una potencia de 177 CV y un par máximo de 305 Nm. Todo ello le permite al vehículo alcanzar los 100 km/ desde parado en 7,8 segundos, mientras que la velocidad máxima se sitúa en los 200 km/h.

Diseño llamativo

El BAIC X55 llama la atención en un primer momento por su diseño. El frontal del vehículo monta faros con tecnología LED que proyectan un haz diurno adiamantado.

En las puertas destacan las manillas enrasadas que aportan un mejor comportamiento aerodinámico, al tiempo que aportan un marcado estilo minimalista.

Silueta del BAIC X55 BAIC

El nombre del vehículo tan sólo se encuentra en la parte trasera. En la delantera, el capó está presidido por la palabra Beiing, la cual también preside el volante.

Todo ello, unido a unas llantas de aleación de 19 pulgadas, otorgan al vehículo un aspecto robusto e imponente.

Interior con aires premium

Ahora bien, el interior llama la atención por la incorporación de asientos tipo bucket, que otorgan al vehículo de un aire más premium y deportivo.

De hecho, los asientos delanteros son eléctricos y admiten múltiples posiciones, al tiempo que incluyen ventilación y calefacción. Los asientos traseros, por su parte, son regulables en inclinación.

Es en la zona trasera donde mejor se aprecia la entrada de luz, gracias a un techo solar eléctrico practicable y con cortinilla con una superficie de 0,81 metros cuadrados. Un techo que cierra de forma automática cuando empieza a llover.

La capacidad del maletero del BAIC X55 se sitúa en los 350 litros. Una cifra baja en comparación con la competencia que tiene, donde es factible alcanzar los 500 litros en este tipo de vehículos. Además, el portón cuenta con accionamiento eléctrico de serie.

Puesto de conducción del BAIC X55 BAIC

El puesto del conductor está dominado por un salpicadero en el que hay dos pantallas. El cuadro de instrumentos tiene unas dimensiones de 10,2 pulgadas y en él se pueden consultar los datos básicos de la conducción: velocidad, nivel de combustible, nivel del líquido refrigerante y la posición de la transmisión.

La pantalla central también tiene 10,2 pulgadas y desde ella se puede controlar el sistema de infoentretenimiento, así como el climatizador y realizar cambios en la configuración del vehículo. Cabe apuntar que el sistema multimedia del BAIC X55 también es compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

En lo que a sistemas avanzados de ayuda a la conducción se refiere, el modelo incorpora de serie un radar de ondas milimétricas de Bosch, cinco cámaras y 12 radares por ultrasonidos.

El modelo monta el control de crucero inteligente, aparcamiento automatizado, asistencia al aparcamiento, visión periférica, control de descenso en pendientes, mantenimiento de carril y advertencia de colisión frontal, entre otros.

Nutrida competencia

Lo cierto es que la competencia del BAIC X55 es muy nutrida. Tanto que hay modelos consolidados como el Hyundai Tucson, el Kia Sportage, el Nissan Qashqai, el Ford Kuga o el Renault Austral.

Pero la competencia de este modelo también pasa por modelos chinos. Entre estos se encuentran el Omoda 5, el Jaecoo 7, el MG HS o el Ebro s700.

Su precio en el mercado español se sitúa en los 31.995 euros, aunque si se financia la compra este baja hasta los 28.995 euros. Además, la compañía ofrece una garantía de cinco años o 100.000 kilómetros, lo que antes suceda.