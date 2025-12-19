Un joven empresario, sin pelos en la lengua sobre comprar un coche en el exterior: "En España está más caro"

Un experto en automoción revela el truco que todo dueño de un coche debe saber Freepik

Comprar un coche fuera de España se ha convertido en una alternativa cada vez más atractiva para quienes buscan pagar menos por un vehículo."Tienes que tener cuidado para que no te estafen", aclara un joven empresario del sector de la automoción.

El experto ha publicado un video en redes sociales en el que pone sobre la mesa varios ejemplos de modelos idénticos que pueden encontrarse en países cercanos a precios más bajos a los que se manejan en el mercado español.

En su análisis, el joven del perfil de TikTok Scuderia Viondi señala el caso de un Volkswagen Golf Box 6, que en su país de procedencia puede adquirirse por alrededor de 5.000 euros en concesionario, mientras que en España su precio habitual supera los 8.500 euros y, en algunos anuncios, roza los 13.000.

La diferencia también es notable en el Seat León: en Alemania se oferta por menos de 5.000 euros, frente a los aproximadamente 7.500 euros que cuesta en España "Tiene las mismas características", aclara. Incluso añadiendo los gastos de traslado e importación, el coste final seguiría siendo sensiblemente más bajo.

Según expone el joven en el video, la brecha más sorprendente aparece con un BMW 645 CI equipado con motor 4.4. Este modelo puede encontrarse en el extranjero por unos 4.500 euros, mientras que en el mercado español su precio se eleva hasta casi 17.000 euros.

Pese a estas diferencias tan marcadas, el experto insiste en que este tipo de operaciones requieren cautela: es imprescindible revisar el historial del vehículo, confirmar el kilometraje y calcular correctamente los costes adicionales para evitar posibles engaños.