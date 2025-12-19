Un experto español, alto y claro: "El problema real de los coches de segunda mano no son la cantidad de kilómetros"

"Lo que importa no es el número de kilómetros, sino cómo se ha usado. Un coche con 100.000 kilómetros en ciudad está más castigado que uno con 200.000 kilómetros por autopista", dice un experto en automoción para echar por tierra algunos mitos que tienen que ver con la compra de coches de segunda mano.

La idea de que un coche de segunda mano con muchos kilómetros es siempre una mala compra sigue muy arraigada en España. Sin embargo, un experto en automoción de la cuenta de TikTok Revisamos el Coche desmonta este mito.

Advierte de que fijarse solo en el cuentakilómetros puede llevar a decisiones equivocadas y costosas. Según explica, el desgaste real de un vehículo no depende tanto de los kilómetros recorridos como del uso que se le haya dado.

La clave para comprar un coche de segunda mano, según un especialista

Antes de descartar un vehículo por su kilometraje, resulta esencial revisar su historial de mantenimiento y revisiones.

El especialista es tajante al respecto: “Lo que a la gente le cuesta entender es que no son los kilómetros, sino el mantenimiento”, enfatiza.

En este sentido, señala que un diésel bien cuidado puede superar sin problemas los cuatrocientos mil kilómetros, mientras que un coche de gasolina puede empezar a presentar averías a partir de los doscientos mil si no ha recibido el mantenimiento adecuado.

La clave, concluye, está en cómo se ha cuidado el coche y no en la cifra que marque el contador.