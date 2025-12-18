Tesla trae a España su "coche barato" para competir contra el BYD Seal: la berlina deportiva de Elon Musk a un precio de locura

La firma liderada por Elon Musk refuerza su presencia en España con un lanzamiento diseñado para aumentar las ventas frente a rivales de peso como el Toyota o el gigante chino BYD.

Tesla apuesta por ajustar sus tarifas y ofrecer una opción más accesible sin sacrificar prestaciones claves.

El nuevo "coche barato" de Tesla llega para competir a un precio de locura

La compañía ha lanzado el Model 3 ‘Standard’, considerado su "coche barato", con un precio de partida de 36.990 euros al contado. Esta cifra supone una rebaja de 2.000 euros respecto a valores previos.

Según informa Europa Press, las primeras unidades llegarán a los clientes a partir de febrero de 2026. Con esta tarifa inferior a los 40.000 euros y una autonomía superior a los 500 kilómetros, el vehículo busca competir de forma directa y agresiva contra alternativas como el BYD Seal y el Toyota BZ4X.

El Model 3 cerrará 2025 como el eléctrico más solicitado en España, tras registrar 8.985 comercializaciones hasta noviembre. El modelo 'Standard' es una berlina deportiva que promete una autonomía de 534 kilómetros en ciclo WLTP gracias a su batería de 60 kWh y una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,2 segundos.

Equipamiento tecnológico para enfrentar al Toyota BZ4X

A pesar de su precio, este coche de Tesla conserva las características distintivas de la marca. El Model 3 'Standard' ofrece un maletero trasero de 594 litros y uno delantero de 88 litros.

Tal como detalla la información de Europa Press, se convierte en su "modelo más asequible hasta la fecha" sin perder funcionalidades como el acceso remoto por aplicación, asientos calefactados y el modo centinela.

La seguridad y el software siguen siendo pilares fundamentales. El coche incluye de serie el 'Piloto automático' y cuenta con el hardware necesario para la 'Conducción autónoma total (Supervisada)', cuya activación remota dependerá de la aprobación de las autoridades locales.