La historia detrás de esta furgoneta Volkswagen T3 con motor de un Porsche 911 SC: el sueño de cualquier fanático

La camioneta de 45 años que fue renovada y ahora cuesta miles de euros. Rock N Roll Classics

En los años 80, un entusiasta europeo adquirió una furgoneta Volkswagen T3 nueva y optó por elevar su rendimiento con un motor de Porsche 911 SC usado, lo que resultó en una pieza única que representa el sueño de cualquier fanático de los automóviles clásicos.

Esta conversión fusiona tradición alemana con potencia deportiva y capta atención por su ingenio mecánico, según el experto de motor Pedro Berrio para el sitio especializado de Car and Driver.

El nacimiento de una transformación legendaria

Un propietario compró la furgoneta Volkswagen T3 en 1982 y localizó un Porsche 911 SC de ocasión para extraer su motor, que un taller especializado en Alemania reconstruyó por completo.

Según detalles que dio Berrio, el motor bóxer de seis cilindros y 3,0 litros entrega 200 CV tras la adaptación total del conjunto mecánico llevó a esta furgoneta a un nivel de diversión sin precedentes.

La integración incluyó la caja de cambios original del Porsche y ajustes en el compartimento motor de la Volkswagen, lo que permitió una homologación oficial en Austria en 1985. El hombre con más de 30 años especializado en motor explicó que esta modificación eleva el placer de conducción a niveles superiores a los de cualquier furgoneta estándar de esa época o actual.

El exterior recibió toques sutiles como una rejilla con luces redondas gemelas, arcos de rueda ampliados para llantas especiales, elementos aerodinámicos discretos en laterales y frontales, más cuatro focos extras de gran alcance.

Interiores únicos y detalles de la venta

El habitáculo presenta tres butacas deportivas en piel oscura con cinturones azules vistosos, un tablero con cinco indicadores y un volante procedente de un modelo Porsche genuino, mientras la zona trasera carece de asientos para acomodar el motor con piso elevado.

El actual dueño, un coleccionista belga de la ciudad de Brujas, conocido en redes sociales como @rock_n_roll_classics renovó el vehículo por completo al adquirirlo con solo 26.000 kilómetros y lo ofrece ahora en perfecto estado a tan solo 64.900 euros.

Este coleccionista sustituyó componentes como el tanque de combustible, revisó frenos y limpió el bastidor exhaustivamente, lo que asegura fiabilidad total en esta furgoneta Volkswagen T3.