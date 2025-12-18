Ex conductor de autobuses en España no se corta sobre este sector: “Cuando la gente hace fiesta, nosotros trabajábamos”

El ex chofer de autobuses mencionó que las jornadas de trabajo podían alcanzar entre 14 y 16 horas diarias.

La falta de conductores profesionales y el deterioro de las condiciones laborales en el transporte público siguen marcando el debate en España. En una entrevista concedida al canal de YouTube Talent Match, un ex conductor profesional de autobuses describió sin rodeos la realidad de un sector que, según afirmó, arrastra problemas estructurales desde hace años.

El entrevistado habló desde su experiencia directa al volante y explicó por qué, a su juicio, cada vez resulta más difícil atraer a gente joven a este trabajo.

Un sector mal regulado y poco atractivo

El ex conductor sostuvo que el transporte de viajeros por carretera es un sector mal regulado y con condiciones laborales muy poco competitivas. Según declaró, los salarios eran bajos en relación con las exigencias del puesto, lo que desincentivó a nuevas generaciones a incorporarse al oficio.

Añadió que uno de los principales obstáculos es la exigencia de trabajar en fines de semana, festivos y fechas señaladas. “Cuando la gente hacía fiesta, nosotros trabajábamos más”, afirmó, al explicar que esa falta de conciliación fue una constante durante su etapa profesional.

Jornadas largas y falta de reconocimiento

El entrevistado también se refirió a la dureza de las jornadas laborales, que, según relató, podían alcanzar entre 14 y 16 horas diarias. Explicó que durante años no existía un control efectivo de horarios ni una compensación adecuada por ese esfuerzo.

Además, subrayó el impacto personal de esas condiciones, al señalar que el trabajo le impidió pasar tiempo con su familia. A su juicio, la combinación de largas jornadas, bajos salarios y escaso reconocimiento explica por qué, según indicó, en España faltan actualmente más de 100.000 conductores en el sector del transporte.