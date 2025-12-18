Un director ejecutivo de Greenpeace, sobre los coches de gasolina: “Alemania eligió el lado equivocado de la historia industrial”

Greenpeace pide a la Comisión Europea mantener la prohibición de vender coches de combustión para 2035. PEDRO ARMESTRE / Europa Press

Greenpeace ha alzado la voz contra Bruselas y la nueva propuesta de la Comisión Europea de suavizar el veto a los coches de gasolina.

Según algunos expertos, esto está impulsado principalmente por la presión de Alemania, lo que genera fuerte rechazo entre los ecologistas.

Martin Kaiser advierte sobre el lado equivocado de la historia industrial

La prohibición total de vender vehículos de combustión nuevos para 2035 cambió. Según los informes que maneja la organización ecologista, la propuesta presentada ya no fija esa fecha límite de transición de forma estricta.

El nuevo plan solo exige reducir las emisiones de CO₂ de los coches nuevos un 90 % para ese año, en lugar del 100 % original, e incluso permitiría la venta de nuevos motores de gasolina en 2040.

Ante este panorama, Martin Kaiser, director ejecutivo de Greenpeace Alemania, califica la maniobra como un "autogol" político.

“El Gobierno federal alemán, bajo el liderazgo de Friedrich Merz y Lars Klingbeil, ha elegido el lado equivocado de la historia industrial”, sentenció.

Además, Kaiser considera que con esta propuesta, la Comisión Europea se transforma en la "sepulturera" de la industria local al ceder ante una postura populista.

La exigencia a España para salvar el fin de los coches de gasolina

Desde la filial de España, Cristina Arjona pidió al Ejecutivo nacional que se mantenga firme y rechace cualquier retraso.

La portavoz sostuvo que “los intereses a corto plazo de algunos lobbies no pueden echar por tierra años de acuerdos fundamentales”.

Para la entidad, dilatar la transición no solo daña el clima, sino que condena a los fabricantes europeos a perder competitividad frente a Asia.

Arjona alertó que cualquier marcha atrás es inaceptable y agregó “El Gobierno de España, que ha apoyado con firmeza el fin del coche de combustión en 2035, debe mantenerse absolutamente firme”.