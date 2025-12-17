La carta de Pedro Sánchez a la Comisión Europea y su "rechazo" a que los coches de gasolina continúen hasta 2040
Pedro Sánchez insta a la Comisión Europea a mantener los objetivos climáticos del sector automotor para el año 2035.
Más información: Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, sobre la reducción de emisiones para 2040: "Firme compromiso en..."
España ha decidido plantar cara ante Bruselas. El presidente Pedro Sánchez ha remitido una dura carta a la Comisión Europea donde deja clara la negativa del Gobierno español a modificar la hoja de ruta pactada sobre emisiones.
El objetivo central del mandatario pasa por proteger la inversión industrial ya realizada y evitar cualquier paso atrás en los plazos de descarbonización previstos al 2035.
El veto a los vehículos con motor de combustión más allá de 2035
La carta enviada a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, da una respuesta tajante sobre la posición nacional actual.
Según confirman desde Europa Press y EFE, el jefe del Ejecutivo español sentencia de forma textual que "Rechazamos que los vehículos con motor de combustión u otras tecnologías sin viabilidad demostrada puedan seguir comercializándose más allá de 2035".
Para el mandatario Pedro Sánchez, otorgar cualquier flexibilidad adicional implicaría un riesgo severo de retrasar las inversiones de modernización y golpearía la competitividad futura del sector en la zona euro.
¿Freno a la propuesta de 2040 y alianza con Francia?
Mientras Bruselas baraja permitir un porcentaje de ventas contaminantes hasta 2040, España se alinea con Francia para impedir este retraso que solicitan con ahínco países como Alemania o Italia.
Aunque Sánchez acepta los híbridos como tecnología de transición, pide limitar la producción de enchufables para fomentar el coche eléctrico puro.
La propuesta española incluye otros matices relevantes
-
Solicita definir oficial y legalmente el concepto de "coche pequeño y asequible" para democratizar la movilidad.
-
Apuesta con firmeza por ecologizar las flotas corporativas como motor de demanda.
-
Reclama medidas para reforzar la producción de baterías y acero verde con el fin de reducir la dependencia externa.