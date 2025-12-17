La carta de Pedro Sánchez a la Comisión Europea y su "rechazo" a que los coches de gasolina continúen hasta 2040

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, habla con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Lukas Coch / Europa Press

España ha decidido plantar cara ante Bruselas. El presidente Pedro Sánchez ha remitido una dura carta a la Comisión Europea donde deja clara la negativa del Gobierno español a modificar la hoja de ruta pactada sobre emisiones.

El objetivo central del mandatario pasa por proteger la inversión industrial ya realizada y evitar cualquier paso atrás en los plazos de descarbonización previstos al 2035.

El veto a los vehículos con motor de combustión más allá de 2035

La carta enviada a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, da una respuesta tajante sobre la posición nacional actual.

Según confirman desde Europa Press y EFE, el jefe del Ejecutivo español sentencia de forma textual que "Rechazamos que los vehículos con motor de combustión u otras tecnologías sin viabilidad demostrada puedan seguir comercializándose más allá de 2035".

Para el mandatario Pedro Sánchez, otorgar cualquier flexibilidad adicional implicaría un riesgo severo de retrasar las inversiones de modernización y golpearía la competitividad futura del sector en la zona euro.

¿Freno a la propuesta de 2040 y alianza con Francia?

Mientras Bruselas baraja permitir un porcentaje de ventas contaminantes hasta 2040, España se alinea con Francia para impedir este retraso que solicitan con ahínco países como Alemania o Italia.

Aunque Sánchez acepta los híbridos como tecnología de transición, pide limitar la producción de enchufables para fomentar el coche eléctrico puro.

La propuesta española incluye otros matices relevantes