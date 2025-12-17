CIE Automotive compra el grupo gallego Aludec por 200 millones de euros

CIE Automotive ha llevado a cabo su segunda compra en lo que va de año. La multinacional vasca de componentes de automoción ha comprado el grupo gallego Aludec, especializado en la fabricación de piezas decorativas para automoción.

Por esta adquisición, CIE Automotive ha desembolsado 200 millones de euros por el 100% del capital. Una cifra que equivale a aproximadamente cinco veces el ebitda del año en curso, según ha explicado la compañía en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El precio de la operación será abonado por parte de CIE Automotive en metálico en el cierre y mediante caja actualmente disponible.

El grupo gallego cuenta con 1.300 empleados y tiene unas ventas esperadas para este año de cerca de 160 millones de euros.

Aludec cuenta en la actualidad con 10 plantas productivas distribuidas en cuatro países, entre los que se incluyen España, Portugal, México y Estados Unidos.

La especialización de Aludec pasa por la fabricación de piezas de plástico y metal, tanto para el exterior como para el interior del vehículo.

Jesús María Herrera, consejero delegado de CIE Automotive, ha explicado que "la integración de Aludec supone, en el contexto de nuestra estrategia de diversificación, la creación de una nueva división de componentes estéticos".

"Además de su excelente posicionamiento estratégico y comercial, Aludec tiene una excelente rentabilidad, una sólida posición financiera y, sobre todo, un nivel muy alto de generación de caja, en línea con el de CIE Automotive", ha añadido el directivo.

Vicente Villamarín, presidente de Aludec, ha mostrado su "satisfacción al integrar la compañía en un grupo de ámbito mundial, que sin duda asegura el crecimiento dentro del sector y permite continuar el legado de mi padre, fundador de la empresa en 1984".