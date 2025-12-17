Abel, camionero latino, sobre la oferta de trabajo en España: “En una semana 5 empresas me contactaron para trabajar con ellos”

La falta de conductores profesionales en el transporte por carretera volvió a situarse en el centro del debate laboral en España. A través de su experiencia personal, Abel, camionero latino que trabaja en el país, puso sobre la mesa una realidad que, según explicó, muchos aspirantes al sector se preguntan antes de dar el paso: si realmente compensa invertir en el CAP, la licencia de camión y el acceso al tráiler.

Una demanda constante de conductores

El conductor abordó esta cuestión desde su propia trayectoria laboral y defendió que, al menos en el contexto actual, la demanda de camioneros sigue siendo elevada, especialmente para quienes ya cuentan con la formación y los permisos necesarios.

Abel relató en su canal de YouTube SobreRuedas Europa, que, tras pasar dos años fuera de España, al regresar al país recibió ofertas laborales de forma casi inmediata. Según explicó, en apenas una semana cinco empresas distintas se pusieron en contacto con él para preguntarle si podía empezar a trabajar, una situación que utilizó como ejemplo del nivel de demanda existente en el sector.

El camionero añadió que esta abundancia de propuestas permite comparar condiciones laborales y elegir entre distintas ofertas. A su juicio, quien cuenta con la licencia y la experiencia necesarias difícilmente se queda sin trabajo en el transporte por carretera en España en estos momentos.

“Nunca te va a faltar trabajo”

Frente a las críticas habituales sobre las condiciones del sector, Abel señaló que, aunque conducir tráiler puede ser un trabajo exigente, la estabilidad laboral es uno de sus principales atractivos. El conductor afirmó que, incluso en momentos de dificultad, el trabajo no suele faltar para quienes se dedican al camión.

En ese sentido, sostuvo que las quejas sobre lo “esclavizante” del oficio no siempre reflejan la realidad del mercado laboral actual. Según indicó, al menos por ahora, el transporte por carretera sigue ofreciendo oportunidades constantes en España para los conductores profesionales.