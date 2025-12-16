Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, sobre la reducción de emisiones para 2040: "Firme compromiso en..."

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante una rueda de prensa Unión Europea

El calendario climático que afecta a España y al resto de Europa tiene una nueva fecha. Aunque anteriormente el foco principal y las polémicas recaían sobre los plazos de 2035, la estrategia se extendería cinco años con mayor ambición.

La Comisión Europea ha dado un paso firme para asegurar que la transición hacia una economía limpia sea irreversible y previsible para todos los sectores industriales.

¿Qué establece el nuevo acuerdo?

La Comisión Europea confirmó un pacto político decisivo que con un objetivo que establece una reducción neta del 90% de los gases de efecto invernadero para el año 2040 en comparación con los niveles de 1990.

Según informa la Comisión Europea, este marco legal proporciona la seguridad necesaria a los inversores y empresas para impulsar la competitividad mientras se avanza hacia la descarbonización total prevista para mitad de siglo.

Un plan "flexible" para la industria

Ursula von der Leyen, la máxima autoridad de la Comisión Europea celebró el consenso alcanzado entre el Parlamento y los Estados miembros.En su rol de presidenta, enfatizó la rapidez con la que se concretaron las promesas tras la cumbre climática.

En sus declaraciones textuales, Von der Leyen afirmó que "hoy, la UE está demostrando su firme compromiso con la acción por el clima y el Acuerdo de París".

Además, Ursula von der Leyen agregó con contundencia que "hemos convertido nuestras palabras en acción, con un objetivo legalmente vinculante de reducción de emisiones del 90% para 2040".

La presidenta destacó que ahora poseen "una dirección clara hacia la neutralidad climática" y también "un plan pragmático y flexible para hacer que la transición limpia sea más competitiva".

Esta normativa sobre emisiones busca equilibrar la urgencia ambiental con la realidad económica mediante soluciones tecnológicas y energías renovables.