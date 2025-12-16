La nueva etapa de Santana Motors y el modelo industrial que hay detrás

El regreso de Santana Motors a Linares no solo marca la reactivación de una marca histórica, sino también la puesta en marcha de un modelo industrial muy distinto al que definió su pasado. Más allá del anuncio de la reapertura de la planta, el proyecto se apoya en un esquema de producción ensamblador y en alianzas internacionales que explican cómo y por qué vuelve Santana a fabricar vehículos en España.

Producción en formato SKD, no fabricación completa

Una de las claves de esta nueva etapa es que los vehículos no se fabrican íntegramente en Linares. De acuerdo con lo explicado durante el acto oficial de inauguración de la nueva Santana Factory, los primeros modelos llegarán desde China parcialmente desmontados y serán ensamblados en la planta jienense bajo el formato SKD (Semi Knocked Down).

En el acto de inauguración, se explicó que los vehículos se ensamblarán en Linares a partir de kits procedentes de China. Según El Economista, este mismo sistema de producción se repetirá en los primeros modelos previstos dentro del nuevo proyecto industrial de la marca.

Alianzas estratégicas con fabricantes chinos

El relanzamiento de Santana tampoco se ha producido de forma autónoma. Según informó Mundo Global, Santana Motors ha firmado acuerdos estratégicos con Zhengzhou Nissan Automobile y Anhui Coronet para la producción y comercialización de todoterrenos dentro de esta nueva etapa.

Estas alianzas explican tanto el uso del formato SKD como la base industrial de los vehículos que se ensamblarán en Linares. De acuerdo con la misma información, la recuperación de la actividad industrial de Santana es fruto directo de esta cooperación internacional, en línea con modelos de producción compartida cada vez más habituales en la automoción.

Un modelo muy distinto al Santana del pasado

Este esquema contrasta con la etapa anterior de Santana Motors. Según recoge la información histórica disponible sobre la compañía, en sus años previos al cierre la marca llegó a alcanzar mayores niveles de producción local, incluyendo la fabricación de componentes y una integración más profunda en la cadena industrial.

El regreso actual, sin embargo, se apoya en kits prefabricados y en socios externos como eje del proyecto. Un modelo que sitúa a la nueva Santana dentro de un paradigma industrial diferente, más próximo al ensamblaje globalizado que a la fabricación completa, y que abre el debate sobre su evolución futura dentro del sector de la automoción en España.

