Un joven camionero de España (22), alto y claro: "Es mejor trabajar en nacional, los fines de semana puedo estar en casa"

Un joven camionero de España, alto y claro: "Haciendo transporte internacional cobraba 2700 euros en viajes a Alemania y Bélgica"

Con solo 22 años, Nayet se ha convertido en un ejemplo poco habitual dentro del sector del transporte en España. En apenas tres años como camionero ha logrado ingresos mensuales que pueden alcanzar los 4.000 euros, una cifra que muchos consideran difícil de conseguir a tan corta edad. Así lo ha hecho saber en una entrevista en el canal de YouTube Rutas de Éxito.

Pero, atención, también ha contado un secreto con respecto a las ganancias económicas y la relación coste/beneficio: "En el piso móvil, es mejor trabajar en nacional que haciendo internacional".

Un joven camionero de España, alto y claro: "Es mejor trabajar en nacional"

El joven explicó que su progreso se basa en la constancia, la disciplina y la pasión por su trabajo. “Encima de un camión soy feliz”, afirmó, dejando claro que su motivación va más allá del salario.

Sin embargo, también detalló cómo influyen el tipo de ruta y el vehículo en las nóminas. Según contó, trabajando con camiones de piso móvil en rutas nacionales llegó a cobrar unos 2.300 euros netos de lunes a viernes, con los fines de semana libres.

En cambio, en rutas internacionales por países como Alemania, Holanda o Bélgica, sus ingresos subían hasta los 2.500 o 2.700 euros, una diferencia que no compensaba la ausencia del hogar. “Por 300 o 400 euros más, prefiero quedarme en España y estar en casa”, explicó.

Nayet recordó que sus inicios fueron modestos, con un sueldo de apenas 900 euros. Con el tiempo, fue asumiendo más responsabilidad, conduciendo camiones de mayor capacidad y realizando trayectos tanto nacionales como internacionales.

Para él, la evolución profesional depende de marcarse objetivos claros y trabajar duro para alcanzarlos, sin perder de vista el equilibrio entre la vida personal y el esfuerzo laboral.

El joven camionero también lanzó un mensaje directo a quienes dudan del mercado laboral. A su juicio, el problema no es la falta de oportunidades, sino la actitud.

“Todo depende de la mentalidad”, señaló, destacando los sacrificios que ha tenido que hacer: jornadas largas, ahorro constante y perseverancia. Su consejo es claro: apostar por lo que a uno le gusta, evitar distracciones y entender que los resultados llegan con el tiempo, más allá de los títulos académicos.