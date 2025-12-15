Greenpeace se une a Pedro Sánchez y le exige a Ursula von der Leyen mantener el fin del coche de combustión para 2035

Greenpeace pide a la Comisión Europea mantener la prohibición de vender coches de combustión para 2035. PEDRO ARMESTRE / Europa Press

La industria automotriz en España enfrenta días decisivos ante la revisión de normativas sobre las emisiones en Bruselas. Greenpeace ha manifestado su apoyo a la carta enviada por Pedro Sánchez a Ursula von der Leyen para proteger los plazos climáticos.

La organización exige a la Comisión Europea que no ceda ante las presiones y mantenga firme la prohibición de venta del coche de combustión para el año 2035.

¿La Comisión Europea modificará los plazos de las emisiones por presión de Alemania?

Europa Press informa que Greenpeace está pidiendo que se respete lo pactado y rechaza la posibilidad de permitir la venta de estos vehículos hasta 2040.

La organización ecologista critica que se intente reducir el objetivo de corte de emisiones del 100% al 90% bajo la presión de Alemania y otros países.

Para los ecologistas, eliminar la fecha de caducidad de los motores de combustión solo atiende a intereses políticos y económicos a corto plazo, y perjudica la transición hacia el coche eléctrico y un futuro sin emisiones.

Una posible "traición", según Greenpeace

Greenpeace considera que "cualquier retroceso es inaceptable y una traición para las generaciones futuras".

Cristina Arjona, responsable de movilidad de Greenpeace en España, declaró textualmente que "reclamamos al Ejecutivo que rechace cualquier retraso en la fecha y lidere la defensa del 2035 sin excepciones para garantizar una transición rápida hacia la movilidad de cero emisiones".

Arjona advierte que la industria europea podría sufrir un colapso "que por ganar unos años de beneficios se quedará sin la posibilidad de competir".

Así, Greenpeace expresa su rechazo absoluto a que el coche de combustión siga permitido en 2040 y exige coherencia en la lucha contra la emergencia climática. Además, la organización alerta sobre la pérdida de competitividad frente a los fabricantes asiáticos si la industria europea demora su transformación.

Por su parte, Martin Kaiser, director ejecutivo en Alemania, sentenció que "el Gobierno federal alemán, bajo el liderazgo de Friedrich Merz y Lars Klingbeil, ha elegido el lado equivocado de la historia industrial" y pidió a los Estados miembros detener esta postura en el Consejo.