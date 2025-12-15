Los expertos en coches no salen de su asombro: estos son los sorprendentes detalles del nuevo Renault 4 E-Tech

El Renault 4 siempre tuvo un diseño sencillo que lo convirtió en un icono. Ahora, la marca francesa rescata ese ADN y lo lleva a un terreno completamente distinto con el nuevo Renault 4 E-Tech, un eléctrico urbano que apuesta por la sencillez, la vida al aire libre y soluciones que llaman mucho la atención. Su objetivo no es copiar al original, sino reinterpretarlo desde una mirada actual, con detalles que están sorprendiendo incluso a los aficionados más exigentes.

Renault 4 E-Tech: un guiño al pasado que llega desde el techo

Según los expertos de Híbridos y Eléctricos, la primera rareza del Renault 4 E-Tech no está ni en las pantallas ni en la tecnología, está en la parte superior. El modelo puede equipar un techo textil retráctil “plein sud”, una referencia directa a aquel carácter aventurero del coche clásico.

Más que un simple recurso estético, funciona como una especie de “terraza sobre ruedas”: lo despliegas y el coche se abre al cielo, perfecto para un rato junto al mar, una escapada improvisada o un festival.

El asiento del copiloto que esconde una función inesperada

Otra de las sorpresas del nuevo Renault 4 E-Tech está justo al lado del conductor. Por primera vez en un eléctrico de la marca, el asiento del copiloto puede abatirse completamente hasta quedar plano.

Este recurso, que parece menor, abre un abanico de usos muy práctico: desde transportar objetos largos hasta crear un interior más versátil sin complicaciones.

Tecnología actual sin perder la sencillez del “4L” original

Aunque el E-Tech incorpora todo lo habitual en un eléctrico moderno, Renault ha evitado la sensación de “cabina de avión”. La idea es que cualquier persona pueda entender los mandos en cuestión de minutos.

Los menús son claros, el diseño es amable y mantiene ese toque desenfadado que caracterizó al modelo clásico.

Accesorios y modularidad: el espíritu cargador del Renault 4 vuelve a escena

El viejo “4L” se ganó su fama por la capacidad para llevar de todo. Renault propone ahora barras de techo, portabicis, cofres e incluso baúles con estética inspirada en las maletas vintage, pero integrados en la carrocería como si fueran parte natural del diseño.

A esto se suman soluciones interiores pensadas para el día a día: redes, ganchos, dobles fondos y espacios que facilitan sujetar desde la compra semanal hasta el equipo deportivo.