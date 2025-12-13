El nuevo eléctrico que apunta directo al Dacia Sandero: por 12.000 euros ofrece un uso urbano sin gastar gasolina

El Dacia Sandero sigue intocable en España y en Europa, pero ya no está solo. El lanzamiento del FIAT Grande Panda Eléctrico introduce una alternativa que entra en la franja de los utilitarios asequibles, con un enfoque pensado para ciudad, un diseño con mucha personalidad y un precio que, con ayudas, lo deja casi al nivel de un modelo de combustión.

FIAT Grande Panda: un eléctrico con estética propia que no parece low-cost

FIAT ha decidido que su nuevo Grande Panda no sea una simple adaptación eléctrica de un modelo tradicional. Según los expertos de Diario Motor, el exterior mantiene la esencia del Panda original, pero reinterpretado con un aire moderno que se nota en los faros pixelados y en el nombre de la marca grabado directamente en la chapa.

Por tamaño encaja de lleno en el segmento B, con cuatro metros de longitud y capacidad homologada para cinco ocupantes, aunque en la práctica cuatro irán cómodos. Su maletero sorprende con 361 litros que lo colocan por encima de varios rivales más caros.

Por dentro, FIAT juega con texturas y colores poco habituales en esta categoría, como plásticos reciclados en azul, zonas tapizadas con Bambox y detalles amarillos que intentan darle un aire diferente.

FIAT Grande Panda FIAT

Motor, batería y autonomía pensados para uso urbano

El Grande Panda Eléctrico apuesta por un conjunto sencillo y fiable: un motor de 118 CV (87 kW) con 125 Nm de par, suficiente para el tráfico diario y sin aspiraciones deportivas. La batería, de 43,8 kWh brutos y tecnología LFP, prioriza durabilidad y resistencia a ciclos intensivos de carga.

La autonomía oficial es de 320 kilómetros en ciclo WLTP, aunque un uso habitual en ciudad debería rondar los 300, mientras que en trayectos mixtos lo razonable es pensar en unos 230-240 kilómetros.

No es el eléctrico más eficiente del mercado, ya que homologa 16,8 kWh de consumo combinado, pero en un coche urbano no supone un problema real.

Precio ajustado y ayudas que lo dejan cerca de los 12.000 euros

FIAT ha rebajado el precio del Grande Panda Eléctrico hasta los 19.659 euros antes de ayudas, una cifra que lo coloca por debajo de la mayoría de opciones con prestaciones similares.

Con las ayudas habituales, el escenario cambia todavía más. Si el comprador recibe los 4.500 euros estándar, el coche cae hasta algo más de 15.000 euros. Y si se suma un vehículo antiguo para achatarrar, la ayuda sube hasta 7.000 euros, lo que deja el precio final en 12.659 euros, una cifra que complica aún más la posición de sus competidores directos.