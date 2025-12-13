Néstor, experto en coches, sobre el modelo de Citroën que busca revolucionar los MPV: “Es una habitación luminosa sobre ruedas”

Citroën ha vuelto a sacar su lado más atrevido. La marca francesa ha presentado el Citroën Elo, un concept car compacto y 100% eléctrico que funciona como un auténtico “laboratorio de ideas” para reimaginar la movilidad urbana del futuro. Con solo 4,10 metros de longitud, pero una modularidad radical, este prototipo quiere romper con lo establecido y explorar cómo un coche puede convertirse en un espacio vital más que en un simple medio de transporte.

Un concept que piensa en grande desde un formato pequeño

El Elo recoge el espíritu del Citroën Oli de 2022, pero lo lleva hacia un enfoque mucho más práctico. Gracias a su motor ubicado en la parte trasera y a una plataforma eléctrica que libera volumen interior, el coche puede alojar hasta seis personas, ofreciendo proporciones propias de un monovolumen moderno. Su estética sigue la línea simpática y robusta de los concept de Citroën, con líneas rectas, tonos naranjas que cambian con la luz, materiales reciclables y elementos resistentes como el paragolpes de polipropileno expandido.

Pero lo más sorprendente está dentro: Néstor, del canal coches.net, lo describió como “una habitación luminosa sobre ruedas” gracias a un interior diáfano, un suelo completamente plano y la ausencia de un salpicadero tradicional. La información se proyecta en una lámina frontal a modo de head-up display extendido, lo que aporta una estética futurista y una conducción más enfocada.

Modularidad extrema y espíritu outdoor

El Citroën Elo apuesta por una versatilidad total. El asiento del conductor está en posición central y puede girar 360°, las puertas son antagonistas sin pilar central y los asientos traseros se retiran para funcionar como mobiliario exterior. El vehículo puede transformarse en un refugio para dos personas con colchones plegables fabricados con material Dropstitch de Decathlon, luces interiores que actúan como lámparas y hasta un techo que se abre para dormir bajo las estrellas.

El coche cuenta también con una fuerte orientación a actividades al aire libre: toldos desplegables en las cuatro puertas, compresor integrado para inflar tablas o neumáticos de bici, y tecnología V2L, que permite alimentar dispositivos externos como una barbacoa o un altavoz.

Materiales sostenibles y neumáticos inteligentes

Citroën insiste en que la sostenibilidad no solo depende del motor, sino también de los materiales. El Elo utiliza tejidos reciclados, plásticos reutilizados y superficies fáciles de limpiar para alargar la vida útil del vehículo y reducir su complejidad.

La firma Goodyear desarrolló para este prototipo unos neumáticos con sensores que miden presión y desgaste en tiempo real, además de una banda bicolor dividida entre eficiencia en carretera y mayor agarre fuera del asfalto.

Una declaración de intenciones sobre el futuro urbano

Néstor recordó que el Elo no llegará tal cual al mercado, pero sí representa la visión de Citroën sobre cómo podría evolucionar el MPV urbano. Tal vez no veamos este coche en las calles, pero muchas de sus soluciones, la modularidad, el interior diáfano, la sostenibilidad de materiales o la habitabilidad extrema, podrían acabar integrándose en futuros modelos de producción.