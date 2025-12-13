Juan Carlos Toribio, ex-Guardia Civil, sobre la baliza V16: "Es un sacacuartos, la geolocalización no funciona en España"

Montaje con una imagen de la baliza V16 y de Juan Carlos Toribio. Europa Press

A partir del próximo 1 de enero entrará en vigor la nueva normativa que hace obligatorio llevar una baliza V16 en las carreteras españolas.

Este dispositivo de preseñalización de averías o emergencias promete sustituir a los conocidos triángulos, además de incorporar geolocalización.

Sin embargo, muchos expertos han dudado tanto de su obligatoriedad como de su efectividad sobre la carretera, especialmente el ex-Guardia Civil y experto en tráfico y seguridad vial, Juan Carlos Toribio.

La llegada de la baliza V16

La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha a partir de 2026 su nuevo sistema de señalización en carretera con la baliza V16 como principal protagonista.

Este dispositivo de preseñalización de accidentes llega como el sustituto de los clásicos triángulos, con el objetivo de indicar que un vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada.

Su principal novedad es su conectividad a la plataforma DGT 3.0 para transmitir la ubicación en tiempo real y avisar a otros usuarios de la vía sobre su situación. No obstante, Juan Carlos Toribio fue especialmente crítico en redes sociales (@carwow.es) con este sistema.

"Es un sacacuartos porque el modelo ya existía. Lo único que esto no estaba geolocalizado", aseguraba el ex-Guardia Civil.

"Pero me gustaría hablar de la ley de tiempos de respuesta en España, que no existe, para que veamos para qué sirve una geolocalización aquí, porque esto no puede funcionar en la vida".

Toribio recordaba que ya en años anteriores existían otras balizas igualmente funcionales para señalizar la carretera; la diferencia con la V16 es la geolocalización, que él considera ineficiente.

"Del 2018 al 2026, toda la gente que ha estado comprando la V16 no geolocalizada ha estado gastando la pasta a lo tonto, inútilmente, enriqueciendo a otros, al sistema con ese 21% de IVA y a otras cosas", afirmaba. "La utilidad era muy limitada porque ya teníamos la V2, que nos permitía complementar al triángulo. Además, la batería te dura 1 o 2 horas".

Y es que Toribio no solo considera ineficaz su conectividad sino también su capacidad de señalización. "Un triángulo tú lo preseñalizas a 50 metros del obstáculo, visible desde 100 metros y, ya has garantizado 150 metros hasta el punto de conflicto", indica.

"De esta forma no estás garantizando nada, es un error táctico de ausencia de inteligencia. Es un negocio montado a la V16".

El experto se mostró especialmente crítico con la geolocalización: "El motivo que han justificado es que así se puede tener una señalización física y una señalización tecnológica a través de los paneles".

Toribio insiste en que no hay vulneración de datos privados con la geolocalización, pero sí duda de su utilidad: "Estos datos que van a mandar son encender, apagar y geolocalizar. ¿Qué puede geolocalizar? Pues mira, una cabra en el monte. Así de sencillo".

"Si lo pruebas en la carretera, puede ser una infracción porque estás señalizando algo que no existe. Pero habría que cogerlo con pinzas. Si lo pruebas en el bar, no estás incumpliendo la ley. Cada 100 segundos lanza señal; si la apagas antes, no sirve de nada", explicaba.

Su principal crítica está en el sistema de respuesta español: aunque la baliza envíe señales, es posible que cuando lleguen los servicios de emergencia la batería ya esté agotada y se complique el socorro.

"España es un país muy débil en cuanto a las responsabilidades de la administración pública", aseguraba. "Por ejemplo, con los tiempos de respuesta. Hemos unificado las policías: policías rurales, Guardia Civil..., y las hemos centralizado. Hemos centralizado los 061 y equipos de respuesta".

Incluso contó un ejemplo de cuando trabajaba en Fraga y para llegar al Pirineo a atender a un accidente de tráfico, tardaba 2 horas en llegar. "Para entonces el tío ya se ha quedado sin baliza. Y esto si tiene cobertura allí", señalaba.

"Entonces, ¿para qué quieres la baliza geolocalizada? Las señalizaciones como la V2 o los triángulos, pues bueno, te puede ayudar pero ¿geolocalizada para qué? No tenemos ley de tiempo de respuesta. Tenemos casos de compañeros desangrándose perdidos debajo de un guardarrail sin que llegue nadie a rescatarlos", sostenía Toribio