Gran Turismo 7, Forza Horizon 5 y más: Los mejores videojuegos de coches 2025 para regalar estas Navidades Freepik

La pasión por la velocidad es algo que en España llevamos en la sangre y se intensifica durante los días festivos.

Si quieres sorprender a un fanático del motor en esta Navidad, la opción más segura es apostar por videojuegos que le encantarán. A continuación repasamos los títulos que no pueden faltar en ninguna colección.

¿Qué videojuegos de coches elegir para regalar?

Según recopila el medio especializado Car and Driver, entre los mejores videojuegos de coches 2025 están Gran Turismo 7 y el Forza Horizon 5. Pero también hay otros títulos de renombre como el F1 25 o el WRC Standard Edition o clásicos como Need For Speed, de EA Sports.

Estas obras maestras lideran el mercado gamer y ofrecen experiencias inmersivas insuperables, ya sea que busques una simulación técnica o la libertad de un mundo abierto. Estos juegos garantizan horas de diversión y son el regalo ideal para estas fechas festivas.

Opciones destacadas e imprescindibles de videojuegos para estas Navidades

Dentro de la inmensa oferta actual, hay ciertos nombres propios que destacan por calidad y precio. Aquí tienes los videojuegos de coches imprescindibles para regalar en Navidades:

Gran Turismo 7 es la referencia absoluta en consolas Sony. Por 31 euros ofrece un apartado gráfico espectacular y una jugabilidad que rompió moldes.

Si prefieres Xbox o PC, Forza Horizon 5 es tu elección. Cuesta 35 euros y te permite recorrer los paisajes de México con una libertad total.

Para los seguidores de la máxima categoría, EA SPORTS F1 25 tiene un precio de 70 euros e incluye modos de gestión de equipo muy detallados.