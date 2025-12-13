Fernando, profesor de autoescuela: "No vale entrar a las rotondas por el carril izquierdo y cruzarse a todos"

Las rotondas suelen generar muchas dudas entre los conductores españoles y allí se concentran muchas de las infracciones que se cometen en el tráfico diario. Para aclarar cómo utilizarlas sin estrés, el profesor de la autoescuela Lara, Fernando Lara, explicó en La Tarde de COPE las pautas que ayudan a afrontarlas sin sobresaltos. Para él, la glorieta no exige complicaciones si se respeta una idea esencial y se usa el carril correcto tanto al entrar como al salir.

El principio clave: entrada y salida por la derecha

Para Fernando, la glorieta funciona igual que un tramo recto de la vía. Aun así, reconoce que muchos conductores sienten que la rotonda “se les atraganta” por una confusión básica: interpretar la circunferencia como un espacio donde se entra desde cualquier punto.

“Hay que entrar y salir por el carril de la derecha, no vale entrar por el carril izquierdo y cruzarse a todos”, insistió.

Según explicó, esa es la norma que se exige en los exámenes y la que evita gran parte de los conflictos entre coches.

La única excepción aparece al realizar un cambio de sentido completo. En ese caso, el conductor puede situarse en el carril interior, pero con una condición muy concreta: “En la última salida, antes de la salida, hay que cogerla por la derecha”.

Prioridad, intermitentes y un fallo habitual: calcular la velocidad

El profesor recordó otra regla que muchos olvidan en el día a día: la prioridad. El vehículo que ya circula en el interior de la glorieta tiene preferencia absoluta, mientras que el que accede debe respetar el ceda el paso.

Además, destacó que el uso del intermitente ayuda a que todo fluya mejor. “Lo suyo sería indicar a qué salida voy a coger. Si estoy esperando para entrar y veo que el que viene por mi derecha señaliza que va a salir, yo me puedo incorporar”, explicó. Aun así, lamentó que muchos conductores confunden a los demás porque dejan el intermitente encendido o directamente no lo utilizan.

Cuál es el error al elegir la salida

Al final de su explicación, Fernando abordó una situación muy común: equivocarse de salida. Según él, si el conductor pasa la salida correcta o no puede incorporarse, debe continuar sin frenar y sin retroceder dentro de la glorieta.

“Si nosotros metemos una glorieta y no nos han dejado entrar o se nos ha pasado la salida, no se preocupe, usted continúe, pero no se pare ni obstaculice”, señaló. La maniobra segura es dar otra vuelta y elegir la salida adecuada sin riesgos.