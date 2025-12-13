Un experto en automoción habla alto y claro sobre las ayudas del Plan Moves: “No benefician a los conductores”

JuanFran defendió que, si el objetivo real fuera ayudar a las familias, deberían impulsarse programas como los de Francia, basados en renting o leasing asequible para hogares con menos recursos.

Las ayudas públicas destinadas a impulsar la compra de vehículos eléctricos vuelven a estar en el centro del debate. La apertura de nuevos programas previstos para 2026 y la continuidad del modelo del Plan Moves han reavivado dudas sobre su eficacia real para los ciudadanos y sobre quiénes son, en realidad, los principales beneficiados.

El precedente de Valencia que cuestiona el efecto real de las subvenciones

El debate ha tomado fuerza tras el análisis de JuanFran, creador del canal Carwow, quien consideró que el Plan Reinicia Auto, activado en la Comunidad Valenciana tras la DANA de 2024, ofrece un “experimento” claro sobre el comportamiento del consumidor.

Este programa otorgaba ayudas muy superiores a las del Moves: 10.000 euros para eléctricos e híbridos enchufables nuevos, 4.000 euros para modelos de segunda mano y hasta 5.000 y 2.000 euros para vehículos ECO nuevos o usados. Además, el dinero se entregaba de forma directa y casi inmediata.

Según explicó, más de 40.000 personas se acogieron al plan y el 95% ya había recibido su ayuda. Aun así, solo el 13,78% eligió un vehículo CERO, frente al 86,2% que optó por modelos ECO o C. A juicio del divulgador, el resultado demuestra que “ni más dinero ni plazos rápidos” inclinan a la mayoría hacia los enchufables.

Por qué los usuarios no eligen eléctricos incluso con ayudas reforzadas

JuanFran explicó que este comportamiento responde a varios factores presentes en las zonas afectadas. Se trata, en muchos casos, de barrios con un poder adquisitivo medio o medio-bajo, donde buena parte de los residentes aparca en la calle y no dispone de un punto de carga en casa, algo que condiciona la elección de un eléctrico o un híbrido enchufable.

A ello se suma la percepción de que, por un precio equivalente, pueden acceder a un coche “mejor”, aunque no sea enchufable, y que los modelos ECO o C ya cumplen con las necesidades de movilidad cotidiana sin añadir complicaciones.

El experto también mencionó las dificultades para cargar en vía pública durante las horas de mayor demanda, un problema acentuado en ciudades donde proliferan flotas de vehículos eléctricos VTC. Todo ello, afirmó, contribuye a que la mayoría de los compradores siga decantándose por alternativas no enchufables incluso cuando las ayudas económicas son más elevadas y de entrega inmediata.

También criticó la presión que, según asegura, ejercen los fabricantes para matricular vehículos CERO y evitar multas por emisiones, algo que repercute en concesionarios y compradores.

“Una subvención encubierta a los fabricantes, no a los usuarios”

Para el experto, a la vista de los datos, mantener ayudas que pueden alcanzar los 7.000 euros en 2026 es “un desperdicio”. Sostiene que muchos enchufables se venden igual incluso en períodos sin incentivos, algo que, según afirmó, varias marcas han comprobado en España.

Además, denunció que híbridos enchufables con autonomías superiores a 90 km se consideren eléctricos a efectos legales, accediendo así a subvenciones destinadas originalmente a modelos de cero emisiones.

El divulgador cuestionó también la falta de planificación en torno a la infraestructura de carga. Señaló que las gasolineras, pese a ser actores esenciales en el suministro energético actual y futuro, quedan fuera de los planes para crear corredores de cargadores y de los objetivos que buscan alcanzar los 300.000 puntos operativos para 2035.

El futuro de las ayudas y la descarbonización: un debate abierto

En su análisis, JuanFran defendió que, si el objetivo real fuera ayudar a las familias, deberían impulsarse programas como los de Francia, basados en renting o leasing asequible para hogares con menos recursos. Criticó también que los planes oficiales “metan debajo de la alfombra” alternativas de descarbonización más inmediatas, como los combustibles renovables o sintéticos que podrían reducir emisiones en millones de coches ya en circulación.

“Que no nos cuenten que estas ayudas facilitan la venta de eléctricos”, concluyó. “A día de 2026 no hay indicios que digan lo contrario”.