Christopher, experto en automoción, revela los trucos clave que necesitas para arreglar un coche en tu casa

Arreglar un coche en casa parece imposible para muchos conductores, pero Christopher Hevia, referente absoluto en el mundo de la automoción y responsable del primer Atelier Alpine del planeta, dejó claro que con actitud, espacio y herramientas adecuadas cualquiera puede empezar a realizar tareas de mantenimiento básico. En su paso por el pódcast Zona Boxes repasó los principios esenciales para trabajar con seguridad en el garaje de casa y advirtió sobre los errores más comunes que acortan la vida de un vehículo.

Tres claves para preparar el coche en casa

Christopher explicó que el primer paso no tiene nada que ver con la mecánica. Según detalló, la actitud y la motivación marcan la diferencia entre quien se rinde y quien logra completar reparaciones que parecían imposibles.

Añadió que el segundo punto imprescindible es contar con un espacio adecuado para trabajar, aunque sea reducido, siempre que permita moverse con comodidad y mantener el coche inmovilizado sin riesgos. El tercer consejo fue claro: disponer de buenas herramientas y, sobre todo, de tiempo suficiente para evitar que el coche quede parado por falta de material o planificación.

El experto reconoció que antes de comenzar una reparación se puede acudir a YouTube para ver si otros usuarios ya han documentado el proceso. Esta referencia visual permite prever qué herramientas serán necesarias y anticipar posibles complicaciones. Aunque la experiencia profesional ayuda, recalcó que cualquier aficionado puede avanzar con seguridad si conoce el procedimiento y organiza cada paso.

Cómo evitar errores comunes al reparar un coche

Durante la charla, Christopher recordó que muchos propietarios se lanzan a desmontar sin analizar el orden correcto del proceso, lo que termina complicando tareas sencillas. Contó que él mismo ha realizado reparaciones complejas en plazas de aparcamiento comunitarias, desde trabajos de frenada hasta cambios de distribución.

El experto insistió en que el tiempo es un factor clave. Si la reparación es totalmente nueva, la falta de experiencia puede alargarla más de lo esperado. Por eso recomendó revisar vídeos previos, preparar todas las herramientas y asegurarse de que el espacio está libre para trabajar sin interrupciones.

El mantenimiento básico que alarga la vida del coche

El experto explicó que muchos conductores descuidan tareas de mantenimiento esenciales que podrían evitar averías costosas. Destacó que el líquido refrigerante suele ser el gran olvidado, a pesar de que su función anticorrosiva y refrigerante es crítica para proteger el motor, especialmente los bloques de fundición. También recomendó cambiar el líquido de frenos con regularidad.

Para quienes acaban de comprar un coche y quieren empezar a cuidarlo desde el primer día, el experto propuso una pauta sencilla: sustituir el aceite del motor, renovar el refrigerante, cambiar el líquido de frenos y revisar la caja de cambios y el diferencial, si el vehículo lo incorpora.