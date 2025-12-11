David, camionero, no se corta la lengua sobre el transporte de animales vivos en España: "Es como una ambulancia"

David no se corta la lengua sobre el transporte de animales vivos en España: "Es como una ambulancia"

Dentro del transporte por carretera existen grandes diferencias salariales, y una de las especialidades mejor pagadas es la del traslado de animales vivos. Así lo afirma David, un conductor con años de experiencia que asegura sentirse “muy satisfecho” con sus condiciones laborales tras formarse y consolidarse en este ámbito.

Sin embargo, David subraya que esta modalidad exige una conducción rápida pero precisa a la vez, lo que es una dificultad extra. “Es como una ambulancia: vas deprisa, pero con cuidado”, dice. Cualquier maniobra brusca puede comprometer la estabilidad del remolque, diseñado con divisiones específicas para proteger la carga. “Hay que ir rápido por el bien del animal, pero con cabeza. Un frenazo o una curva mal tomada puede volcar un carro y, con él, los siete que van detrás”, explicó.

Pese al estrés que a veces implica, sostiene que la sensación de cumplir con el traslado y entregar los animales en buen estado compensa el esfuerzo diario.

Sueldos que destacan dentro del transporte

En declaraciones al canal de YouTube "Ruta Éxito", David detalló que los conductores de esta especialidad suelen situarse en la franja alta de ingresos del sector: unos 2.400 euros al mes en rutas locales, cerca de 2.700 en recorridos nacionales y más de 3.000 en internacionales.

Afirma que su salario se mantiene fijo independientemente de la duración de la jornada, ya que forma parte de lo pactado con su empresa. Además de la acreditación para mover animales vivos, cuenta con certificación ADR y permiso para cisternas, algo que amplía sus opciones y refuerza su perfil profesional. “No me puedo quejar”, admite, recordando que incluso compañeros de otros oficios le recalcan que tiene buenas condiciones.

Un trabajo ágil y con trato cercano en el campo

Frente a la imagen del camionero que pierde tiempo en esperas, David asegura que su día a día es mucho más dinámico. Los ganaderos suelen estar preparados cuando llega y, según comenta con humor, a veces lo reciben con una urgencia casi ceremoniosa por las ganas de completar el proceso cuanto antes.

Destaca además la relación humana que se crea con los productores, que viven y trabajan junto al ganado que transporta. Esa implicación, señala, se nota en el cuidado del producto y en la rapidez con la que se desarrolla cada carga. Una situación muy distinta, dice, a la de los grandes centros logísticos, donde las demoras son habituales y el trato más impersonal.