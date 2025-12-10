Un investigador experto en automoción revela cómo es el nuevo sonido que podrían tener los coches eléctricos para evitar atropellos

La movilidad eléctrica avanza con rapidez en toda España, pero el silencio de estos vehículos plantea desafíos inesperados en las calles urbanas. Ante esto, un investigador experto en automoción reveló avances sobre el nuevo sonido de los coches eléctricos, diseñado para evitar atropellos entre peatones.

La investigación detrás del nuevo sonido para coches eléctricos

Una investigación del Instituto Americano de Física, donde el equipo liderado por la investigadora Mei Suzuki, analiza cómo integrar estos elementos sin alterar la experiencia de conducción. La prioridad sería la percepción intuitiva de los peatones en situaciones cotidianas mediante alertas sonoras específicas provenientes de los coches eléctricos.

Pruebas en laboratorio y en vías reales evalúan la efectividad de estos sonidos, adaptados a condiciones variables como el tráfico denso en el casco urbano. El enfoque se centra en crear un estándar que supere las normativas actuales, que solo regulan el volumen mínimo sin detalles sobre la calidad acústica.

Detalles del ruido propuesto y sus beneficios

El nuevo sonido de los coches eléctricos se basa en frecuencias bajas similares a motores tradicionales, lo que facilita su identificación inmediata. Investigadores optan por variaciones de ruido rosa modificado, cuyos componentes onomatopéyicos lanzan una alerta natural y no invasiva en el día a día.

Este diseño surge de la necesidad de superar el ruido ambiental en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, donde sonidos altos se pierden con facilidad. Los expertos explican que estas frecuencias bajas penetran mejor en entornos saturados, lo que asegura que los peatones detecten el vehículo a tiempo para evitar atropellos.

Entre las ventajas destaca su compatibilidad con la intuición humana, ya que evoca patrones sonoros familiares sin generar molestias adicionales y reduce la carga acústica urbana al activarse solo a velocidades bajas.

Aplicación en otros medios de movilidad

Bicicletas eléctricas y patinetes incorporarán adaptaciones similares de estos sonidos, extendiendo la protección a la micromovilidad urbana, ya que carecen de alertas naturales y multiplican riesgos en aceras y carriles compartidos.

La iniciativa promete un estándar unificado que minimice accidentes en espacios mixtos, donde el silencio total genera confusiones frecuentes y los vacíos normativos en este tipo de coches quedarían atrás.