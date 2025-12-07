Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD, alto y claro sobre Tesla: "Trabajando duro, obtuvimos una ventaja"

La vicepresidenta ejecutiva de BYD Global, Stella Li, posa para Europa Press, a 30 de mayo de 2024, en Madrid (España). Juan Barbosa / Europa Press

La reciente visita a España de Stella Li, quien se desempeña como vicepresidenta ejecutiva de BYD, dejó definiciones contundentes sobre el rumbo de la movilidad eléctrica.

En una entrevista exclusiva realizada por Car and Driver, la directiva analizó el presente de la firma asiática y su ascenso en el escenario global frente a competidores directos.

¿Cómo lograron superar a Tesla en el mercado global?

El liderazgo frente a Tesla está en la constancia y la diversificación de productos. Según explica la propia directiva en la nota citada, el éxito no es casualidad, sino fruto de la ambición corporativa y el crecimiento continuo.

"Trabajando duro, obtuvimos una ventaja", sentencia Li al referirse a la competencia. Esta posición de vanguardia se cimenta en la presentación de híbridos enchufables (PHEV) y una gama de modelos capaz de cubrir todo el espectro del mercado para brindar soluciones fiables a los usuarios. La confianza de la gente resulta fundamental en este proceso.

"Esto se da cuando la gente confía", declara Li de forma tajante.

Novedades tecnológicas y marcas premium para el mercado de España

La hoja de ruta para nuestro país es ambiciosa e incluye artillería pesada en cuanto a lanzamientos. Se aproxima la llegada de Denza, una firma orientada al "tech-luxury" con capacidades autónomas, así como la inminente preventa del Seal 6. Este último incorpora tecnología híbrida capaz de alcanzar 1.500 kilómetros de rango combinado.

Además, la marca busca eliminar las dudas de los conductores mediante sistemas de carga ultrarrápida. Según la ejecutiva, esta tecnología permite recuperar 400 kilómetros en apenas cinco minutos, un tiempo similar al que toma repostar combustible fósil.

Entre los planes a futuro también figura la presentación de Yangwang y su superdeportivo U9.