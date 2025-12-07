Un par de camioneros de animales vivos revelan cuánto gastan en comida al mes: “Comemos caliente cada día”

En plena ruta hacia Alemania, dos transportistas de animales vivos aprovecharon un momento de tranquilidad en la cabina para hablar de un tema que despierta tanta curiosidad como inevitable interés: cuánto dinero se gastan realmente en comida durante un mes de trabajo.

“Comemos de todo y, sobre todo, caliente cada día”

Fabi y Gabi, del canal de YouTube Los Gordis, explicaron que, pese a lo que muchos podrían imaginar, su dieta no se basa únicamente en bocadillos o comida rápida. Señalaron que suelen llevar fruta, verdura, yogures, carne, pescado y algunos platos preparados para cocinar en ruta gracias a su freidora de aire.

Antes recurrían más al fogón y gastaban entre 300 y 350 euros mensuales, pero ahora, con nuevas rutinas y algunos caprichos por el camino, la cifra ha aumentado.

Durante la conversación, contaron que parte del presupuesto se va en pequeños antojos en carretera y en restaurantes donde, según mencionaron, “siempre cae alguno”. También relataron que, aunque intentan moderarse, a veces suman compras inesperadas como una carga reciente de fruta que ascendió a unos 80 euros. Todo ello, dijeron, forma parte de la vida en ruta.

400 euros al mes para comer sin restricciones

Tras invitar a sus seguidores a adivinar la cifra, revelaron finalmente que su gasto mensual en comida es de 400 euros entre los dos. “No nos prohibimos absolutamente nada”, aclararon. La cifra incluye tanto las compras en casa como lo que consumen durante el viaje, desde platos caseros hasta comidas improvisadas en carretera.

Subrayaron que este importe les permite mantener un menú variado y, sobre todo, caliente cada día. Para ellos, cocinar en el camión resulta más económico y más saludable que depender de restaurantes, especialmente en países donde un plato puede superar fácilmente los 20 euros.

La evolución: de bocadillos a platos completos

Uno de los camioneros recordó que, antes de viajar acompañado, su alimentación era muy distinta y se basaba casi exclusivamente en bollería, fiambre, patés o pasta preparada. Con el tiempo, aseguró, ha mejorado sus hábitos y ha incorporado más variedad y comidas caseras gracias al esfuerzo de su compañera de ruta.

Ambos coincidieron en que gastar 200 euros por persona al mes es razonable teniendo en cuenta su ritmo de trabajo, las largas jornadas y la necesidad de mantener energía durante los desplazamientos. Además, insistieron en que la comida rápida queda reservada solo para ocasiones puntuales.