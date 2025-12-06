Juan, experto mecánico, alerta sobre un error con tu coche que te puede costar más de 2000 euros

Juan, un mecánico español con miles de seguidores en TikTok, decidió mostrar el caso real de una furgoneta que llegó a su taller completamente dañada. Su vídeo se volvió viral porque demuestra, con piezas en la mano, lo que ocurre cuando se ignora este mantenimiento básico que, según él, “siempre acaba pasando tarde o temprano”. El consejo es sencillo, pero muchos conductores lo dejan pasar hasta que ya es tarde: cambiar el kit de distribución cuando toca.

Un motor destrozado por no cambiar el kit de distribución

Juan enseña en su vídeo varias válvulas de escape dobladas. “Fijaros que están totalmente sobresaliendo”, comenta mientras las mueve. Algunas están torcidas por completo y otras apenas conservan su forma original.

El vehículo afectado es una Nissan NV200 cuyo dueño, autónomo, sabía que tenía que hacer el cambio pero lo fue postergando por falta de tiempo. La correa de distribución terminó saltando y el impacto entre pistones y válvulas provocó un daño masivo. “El destrozo va mucho más allá”, advierte el mecánico.

Este motor no perdona: por qué ocurre el daño

Juan explica que este modelo monta un motor 1.5 dCi (K9K) de Renault. Aquí no hay balancines que puedan actuar como “fusibles” mecánicos. “El árbol de levas empuja directamente los taqués hidráulicos”, detalla. Esto significa que cuando la distribución falla, la fuerza del golpe entre pistones y válvulas se transmite sin ningún elemento que amortigüe.

Por eso el daño no se queda en un par de piezas dobladas. En este caso, la avería se extendió hasta las cámaras de combustión y llegó a fracturar un pistón.

Cuánto dinero puedes ahorrar si haces los cambios correspondientes

Cambiar el kit de distribución de un motor así suele rondar los 400 euros. No es una cifra menor, pero nada que ver con el coste de una avería completa. Cuando Juan pregunta en el vídeo cuánto puede costar lo que le sucedió a su cliente, lanza varias estimaciones que no bajan de los 2.000 euros.

El mecánico cierra su explicación con una frase dirigida a quienes aún dudan: “Si no queréis cambiar el kit de distribución, espero que al menos os acordéis de mí y de este vídeo”.