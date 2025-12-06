Un experto en gasolina refuta a Carlos Pérez sobre las gasolineras low cost: “Da lo mismo repostarlo en un lado que en el otro”

El especialista señaló que la mayoría de gasolineras obtienen el producto de los mismos depósitos de Exolum, la red logística que distribuye carburantes en España.

Las dudas sobre si existe una diferencia real entre los combustibles vendidos en gasolineras tradicionales y las low cost vuelven a estar sobre la mesa. La afirmación reciente del ganador del premio al Mejor Mecánico de España 2025, Carlos Pérez, reavivó el debate al sostener que no todos los combustibles son iguales y que las petroleras ofrecen productos de mayor calidad. Sin embargo, su postura ha sido cuestionada públicamente por un especialista en gasolina que rechaza de plano esa idea.

El experto responde: “Todos los combustibles son el mismo”

Según explicó Joseba, del canal de YouTube Easy Gas, el combustible que llega a las estaciones, tanto de grandes marcas como low cost, procede de los mismos depósitos de Exolum, la red logística que distribuye carburantes en España.

Señaló que la única diferencia posible está en los aditivos que cada empresa decide incorporar después, aunque subrayó que esta información no suele ser pública ni transparente. “Nadie dice con cuánto aditiva ni con qué”, afirmó, preguntándose por qué debería darse por hecho que una marca conocida añade más o mejores aditivos que una independiente.

El técnico también indicó que su propio combustible utiliza “1000 ppm de aditivo”, y defendió que, salvo que una compañía especifique con claridad qué proporción y qué producto usa, no hay base para afirmar que una petrolera ofrece mayor calidad. Por ello, consideró que la recomendación del mecánico premiado carecía de fundamento técnico verificable.

Un mensaje directo contra las percepciones convencionales

El especialista insistió en que, mientras no se demuestre lo contrario con datos verificables, el carburante de una gasolinera low cost es semejante al de una estación tradicional. De hecho, recalcó que la experiencia del usuario no debería variar en función del lugar en el que reposta. “Da lo mismo repostarlo en un lado que en el otro”, sentenció, defendiendo que las diferencias percibidas son más culturales que técnicas.

Sin descalificaciones directas, sí dejó claro que la afirmación del mecánico galardonado le parecía errónea. “¿Se ha equivocado usted en su afirmación?”, planteó, subrayando la importancia de basar cualquier consejo técnico en datos contrastables y no en suposiciones sobre la calidad asociada a determinadas marcas.