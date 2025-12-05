JuanFran, experto en coches, alto y claro sobre el Plan Auto 2030: “Es una subvención más al fabricante que al usuario final”

El experto reveló que las subvenciones benefician más a las marcas que al comprador, al permitirles conservar precios elevados. Unsplash Omicrono

El nuevo Plan Auto 2030, presentado como la gran estrategia para sostener la industria automovilística española en los próximos años, ha reabierto el debate sobre las ayudas públicas, la electrificación y el rumbo del sector. El anuncio, que incluye partidas millonarias, promesas de cambio regulatorio y un nuevo marco de colaboración institucional, llega en un momento crítico marcado por la incertidumbre política, la caída prevista de las ventas y la presión por reducir emisiones.

Un análisis severo desde dentro del sector

A través de un video publicado en su canal de YouTube Car Wow, JuanFran analizó en profundidad el plan y lanzó un mensaje contundente. Señaló que el llamado Plan Auto Plus, dotado con 400 millones de euros a partir de 2026, le generaba más dudas que optimismo, especialmente porque “es una subvención más al fabricante que al usuario final”.

Explicó que el Gobierno anunció la cantidad, pero no los criterios ni los importes concretos para eléctricos e híbridos enchufables, algo que consideró un síntoma habitual de falta de claridad.

El experto recordó que 40.000 solicitantes se quedaron sin ayudas este año por falta de fondos o bloqueos administrativos, y subrayó que los retrasos de dos años o más demuestran, en su opinión, que el sistema actual de subvenciones “sigue siendo un despropósito”.

Por qué considera que el plan excluye a quienes más necesitan apoyo

JuanFran criticó con fuerza que el nuevo esquema vuelva a dejar fuera a los vehículos ECO e híbridos no enchufables, los cuales, según él, también aportan una reducción significativa de emisiones.

Señaló que los fabricantes han mantenido precios altos en eléctricos e híbridos enchufables incluso cuando se paralizaron las ayudas, algo que, según contó, le confirmó una fuente interna de la industria. Por eso afirmó que las subvenciones benefician más a las marcas que al comprador, al permitirles conservar precios elevados.

Defendió que las ayudas deberían extenderse a más tecnologías y limitarse por potencia o rango de emisiones, evitando subvencionar coches de 300, 400 o 500 caballos.

Un olvido clave: los combustibles renovables

Uno de los reproches más firmes del experto fue la ausencia total de medidas relacionadas con los biocombustibles. Recordó que Francia lleva años fomentando mezclas de etanol y biodiésel a precios muy bajos, mientras que en España este potencial sigue prácticamente ignorado.

Aclaró que la simple subida de mezcla renovable al 15% o 20% podría reducir emisiones en la mayoría del parque móvil, algo especialmente relevante teniendo en cuenta que España no renovará de forma significativa su flota hasta 2060 según estudios citados.

“La mayor arma para reducir CO₂ está en las gasolineras, no en los enchufes”, afirmó tajante.

El desafío legal y organizativo que nadie explicó

Aunque valoró como positiva la intención de aplicar la ayuda directamente en la compra, advirtió que el Estado no puede legalmente otorgar estas subvenciones de forma directa, ya que corresponden a las comunidades autónomas. Indicó que el anuncio no resolvió cómo se gestionará el proceso ni cómo se articulará la comunicación entre concesionarios, administraciones y Hacienda.

Sugirió que, si no cambia la ley, podría ser el propio fabricante o concesionario quien adelante el dinero, aunque subrayó que todo está aún sin definir.

Lo que puede pasar con los precios y el mercado de ocasión

JuanFran sostuvo que, ante la bajada natural de precios de eléctricos e híbridos enchufables, las futuras ayudas serán previsiblemente más bajas, entre 3.000 y 5.000 euros, según estimó, y que retirar las subvenciones obligaría a las marcas a ajustar más sus costes.

Advirtió, además, que mientras no existan ayudas para quienes no pueden acceder a un coche nuevo, el mercado de segunda mano seguirá subiendo de forma descontrolada, manteniendo la presión sobre los consumidores con menor poder adquisitivo.