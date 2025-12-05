Un experto en automoción sorprende al revelar la marca de coches que más gana por unidad vendida

Marcas como BYD tienen que vender hasta 80 coches para igualar las ganancias de esta compañía.

Para muchos consumidores resulta fácil imaginar que gigantes como Toyota, Hyundai, BMW o Mercedes son quienes más dinero obtienen por cada coche vendido. Sin embargo, y para sorpresa de buena parte del sector, estas marcas están muy lejos de la firma que realmente cosecha beneficios extraordinarios por unidad: Ferrari.

“Es la marca con mayor margen del mercado”

Según explicó el experto en automoción Joseba, del canal Easy Gas, la marca que más beneficio obtiene por coche es la legendaria casa italiana. “Ferrari gana de media 110.000 euros por cada vehículo que vende”, señaló.

El dato, que calificó como “bestial”, toma aún más relevancia cuando se compara con otras firmas premium. “Para ganar lo que Ferrari ingresa con una unidad, Porsche tiene que vender siete coches”, aclaró.

El especialista añadió que el fenómeno se repite con otros fabricantes de alta gama. “Mercedes y BMW necesitan vender entre 25 y 30 coches para igualar el margen de un solo Ferrari”, detalló. Incluso las marcas chinas, que venden grandes volúmenes, quedan muy atrás: “BYD tiene que vender alrededor de 80 coches para obtener lo mismo”.

“No se gana tanto como creemos”: la otra cara del negocio

Más allá del caso de Ferrari, Joseba subrayó que las cifras muestran un aspecto poco conocido del sector: los márgenes industriales habituales son mucho menores de lo que percibe el comprador. “Cuando compras un Mercedes de 50.000 a 100.000 euros, el fabricante gana unos 3.000. No se me hace demasiado dinero”, afirmó.

El experto también mencionó que este margen reducido explica por qué negociar grandes descuentos en el concesionario es cada vez más difícil. “Cuando vayas a un concesionario y empieces a pedir alfombrillas, luces o rebajas, recuerda que no hay tanto margen para regalar”, comentó.

Bugatti, el falso favorito

Aunque muchos asumirían que Bugatti formaba parte de la lista, Joseba indicó que no es así. “Yo hubiera dicho Bugatti, pero me equivoqué”, reconoció. A pesar de vender coches cuya mayoría supera los dos millones de euros, sus beneficios por unidad no alcanzan los de Ferrari.

Las cifras expuestas dejan un mensaje claro: el precio final de un coche no siempre guarda relación directa con la rentabilidad que obtiene el fabricante. Y mientras la mayoría de marcas se mueve en márgenes estrechos, Ferrari destaca por un modelo de negocio basado en la exclusividad y en beneficios desproporcionados respecto al resto de la industria.