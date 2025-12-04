Juan José, experto mecánico, se despacha contra el AdBlue y recomienda un producto que lo reemplaza: “Aquí no hay trampa ni cartón”

Juan José Ebenezer recomienda sustituir el AdBlue por Urenox y utilizar anticristalizante BNZ 21 para mantener el depósito limpio, evitar obstrucciones y prevenir costosas sustituciones de piezas en los vehículos diésel. Juan José Ebenezer

La llegada de las bajas temperaturas a España pone en alerta a los propietarios de vehículos diésel ante posibles fallos en el sistema anticontaminación AdBlue.

Juan José Ebenezer, un reconocido experto mecánico, advierte sobre los peligros que el frío representa para el depósito y ofrece una solución para evitar averías costosas relacionadas con el AdBlue.

El producto que reemplaza al AdBlue y protege el motor

La respuesta para salvar la mecánica de tu coche es dejar de utilizar el líquido convencional AdBlue y cambiarlo por Urenox, un fluido que funciona como el sustituto definitivo para Ebenezer.

Según explica la fuente, aunque en verano el agua se evapora y concentra la urea, el invierno en España endurece los cristales con mayor rapidez.

“No rellenes más con AdBlue”, aclara el experto en automoción, ya que el cambio evitará la cristalización y ahorrará dinero en reparaciones.

El objetivo principal es cuidar el sistema anticontaminación ahora que el coche suele recorrer menos kilómetros. Juan José insiste en que este cambio es vital para no sufrir obstrucciones graves en la tubería o el inyector.

Cómo funciona Urenox, según el experto mecánico en España

Para garantizar el funcionamiento óptimo, el experto en coches recomienda combinar el sustituto con el anticristalizante BNZ 21. En su demostración, se observa cómo el producto ataca la suciedad sólida hasta convertirla en simples “miguitas que se van a ir deshaciendo con el tiempo”.

Una gran ventaja es que este líquido es incoloro, por lo cual resulta “indetectable, a no ser que manden una muestra a analizar”.

“Aquí ni trampa ni cartón”, el especialista afirma al destacar los resultados, que según él, son garantizados.

Si ya existen cristales, se pueden añadir un par de botes para intentar destruirlos.

Lo ideal es el mantenimiento preventivo para no tener que cambiar el depósito entero.

Tal como sentencia Juan José para cerrar su consejo: “Olvídate de eso, empieza a usarlo cuanto antes que esto después a la larga te acaba pasando factura”.