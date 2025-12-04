Un experto en automoción de España se moja como pocos: "Me alegra muchísimo que irrumpan los coches chinos"

George Smith en un video de TikTok explica el motivo de su entusiasmo ante los coches chinos. George Smith

Encontrar vehículos nuevos a precios accesibles se volvió una tarea compleja para cualquier conductor español. George Smith, un reconocido experto en automoción, analiza el panorama actual de precios base en España.

Su análisis destaca cómo las nuevas marcas asiáticas sacuden el tablero y desafían a los fabricantes europeos en un mercado muy competitivo.

Por qué la llegada de coches chinos beneficia al mercado

George Smith en un video de TikTok explica el motivo de su entusiasmo ante esta nueva oferta.

El especialista afirma de manera textual que "Según Car & Driver estos son los coches más baratos de España, y me alegra muchísimo que irrumpan los coches chinos, porque obligará a los coches europeos a dar lo mejor de sí, ya sea en calidad o bajando los precios".

Esta presión resulta vital para equilibrar las opciones disponibles frente a los coches europeos.

Los 10 modelos más baratos disponibles en España

El análisis recorre las opciones más económicas para quienes llevan el bolsillo ajustado. George Smith desglosa el ranking de precios base de la siguiente manera.

El décimo lugar es para el Livan X3 a 16 345 euros, seguido muy de cerca por el Kia Picanto de 16 320 euros y el MG ZS.

En la séptima posición aparece el Citroën C3 con un valor de 15 940 euros.

El Seat Ibiza recibe una mención especial del experto, quien asegura que "es ya un patrimonio de España" y destaca su "chasis de 10", pese a criticar el equipamiento simple.

La lista avanza con el EVO 3 a 14 990 euros y el Hyundai i10 por 14 840 euros.

El Invicta Electric DS2 marca 14 746 euros, aunque George cuestiona su compra al haber alternativas superiores por esa cifra.

El segundo puesto es para el MG 3 a 13 990 euros, una marca que "lo está haciendo muy bien".

El líder indiscutible del mercado es el Dacia Sandero, que con 13 940 euros se corona por su relación calidad precio insuperable.