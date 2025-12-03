Facua acusa a la DGT de "irresponsable" al permitir la venta de balizas V16 que carecen de conectividad

Facua-Consumidores en Acción considera que la Dirección General de Tráfico (DGT) está cometiendo una "irresponsabilidad" al favorecer que numerosos fabricantes y establecimientos confundan a los consumidores sobre balizas V16 que dicen estar homologadas por el organismo pero que no serán válidas a partir de enero.

En esa fecha, será obligatorio contar con una baliza V16 que sustituirá a los triángulos de emergencia. Lo cierto es que las balizas que comercializan determinados fabricantes y establecimientos no disponen del sistema de conexión mediante tarjeta SIM y por tanto no cumplen la normativa.

Y es que, según apunta Facua, se ha permitido la venta de un producto con una información claramente insuficiente para que el consumidor pueda adoptar decisiones de compra, generando confusión y causando perjuicios económicos, anteponiendo los intereses de los fabricantes a los de los consumidores.

Por ello, Facua insta a los consumidores a reclamar la devolución del dinero si han adquirido este año cualquier baliza que se presentase como "homologada" en su publicidad o información comercial sin aclarar que no está conectada con la DGT.

Al ocultar esta información esencial, Facua entiende que sus fabricantes y vendedores han incurrido en acto de engaño, que según el artículo 5 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, es "cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico" siempre que incida sobre aspectos como las "características" del bien o servicio.

Rubén Sánchez, secretario general de Facua-Consumidores en Acción, ha acusado en rueda de prensa a la DGT de "favorecer un fraude masivo" por la venta de estas balizas. "No vale simplemente decir 'infórmate en la web de la DGT de cuáles son las balizas que valen a partir de enero'. La DGT tiene que actuar ante el uso de su logotipo de manera ilícita", ha apuntado Sánchez.

Además, la asociación recuerda que estos consumidores pueden denunciar estas prácticas ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para que abra expediente sancionador al fabricante y al vendedor.

Pero Facua también asegura que se está vulnerando la obligación de informar al consumidor sobre "las características esenciales del bien" y la de facilitarle "información relevante, veraz y suficiente" sobre el mismo, tal y como establecen los artículos 20.1.b y 60.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Por otra parte, la asociación de consumidores también critica al organismo dependiente del Ministerio del Interior por no haber realizado una comunicación a todos los conductores para informarles tanto de la entrada en vigor del real decreto que obligará a contar con balizas en los vehículos a partir del 1 de enero.

Facua también critica a la DGT que no aclare a los consumidores que en el mercado hay modelos que carecen de conectividad con Tráfico y por tanto no serán válidos de cara a la entrada en vigor de la normativa.