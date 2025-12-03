Un experto en automoción alucina con este nuevo coche SUV chino que compite con el KIA Sportage

El experto en automoción de carwow.es, Juan Francisco Calero, sorprendió con sus impresiones sobre el MG HS Hybrid+, un coche chino que llega al mercado español con fuerza. Este SUV híbrido de tamaño mediano es no enchufable, y combina potencia con eficiencia.

Características principales del MG HS Hybrid+

El especialista destacó su accesibilidad a la electrificación, con etiqueta ECO y autonomía extensa. El coche chino presenta un diseño robusto como SUV mediano, con longitud de 4,66 metros y tracción delantera.

Integra un motor de gasolina 1.5 turbo de 143 CV y uno eléctrico de 198 CV para una potencia total de 225 CV, y acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos con consumo de 5,5 l/100 km según WLTP.

Este modelo consigue etiqueta ECO gracias a emisiones inferiores a 130 g/km de CO2. La batería de 1,8 kWh con refrigeración por agua soporta hasta un 80% de uso eléctrico en entornos urbanos, lo que le proporciona una autonomía total superior a 1.000 km.

La transmisión automática de dos velocidades difiere de las CVT comunes en rivales como Toyota, y asegura transiciones suaves entre modos. El vehículo prioriza confort en autopistas con suspensión elevada, y eficiencia en ciudad.

Diseño interior del MG HS Hybrid+

El interior del MG HS Hybrid+ ofrece amplitud para familias, con asientos traseros deslizantes y maletero de 507 litros que se expande a 1.484 litros al abatir banquetas. Cuenta con una pantalla táctil de 12,3 pulgadas que funciona de manera inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, además de un panel digital del mismo tamaño para una experiencia de manejo más sencilla e intuitiva.

En el acabado Luxury, incorpora tapicería mixta, climatizador bizona y techo panorámico, lo que eleva la percepción de calidad. La tecnología a bordo integra sistemas de conectividad avanzados, y el espacio interior supera al de versiones PHEV similares.

Comparativa de valor con competidores

Este impecable coche chino parte de 29.990 euros, y se posiciona como opción económica frente al Toyota RAV4 Hybrid, que supera los 35.000 euros con menor potencia base aunque similar consumo.

En comparación con el Hyundai Tucson Hybrid, proporciona equipamiento inicial más completo pese a garantía inferior, y compite con el KIA Sportage HEV en habitabilidad interior.