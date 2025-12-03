Un especialista en automoción sobre el SUV de Hyundai perfecto para la ciudad: “Apenas gasta en uso interurbano”

El experto señaló que la suspensión prioriza la comodidad, el coche pisa bien en autovía y responde con soltura para moverse con dos o tres pasajeros.

El Hyundai Bayon, el SUV más pequeño de la marca, ha recibido una actualización que mejora su diseño, su equipamiento y su eficiencia, convirtiéndose en una opción muy sólida para quienes buscan un coche urbano capaz de mantener consumos mínimos fuera de la ciudad.

Rediseño discreto pero efectivo y mejoras en equipamiento

De acuerdo con David Navarro, del canal de YouTube Loading Cars, la renovación del Bayon introduce un frontal más moderno con luz diurna LED en barra horizontal, una parrilla rediseñada y llantas de 16 y 17 pulgadas que elevan su presencia visual. En la parte trasera solo cambia el paragolpes, pero conserva su maletero de 410 litros, una cifra notable para su tamaño.

El interior recibió la actualización más relevante: ahora todos los acabados incluyen una pantalla central de 10,25 pulgadas, antes reservada al tope de gama, junto con la instrumentación digital del mismo tamaño. También suma iluminación interior LED, luces de cortesía más potentes y ambientación configurable en varios tonos, detalles que aportan una sensación general más refinada.

Interior práctico, plazas traseras correctas y ergonomía cuidada

El especialista destacó que Hyundai mantiene un enfoque práctico en el habitáculo: volante de cuatro radios, mandos físicos para la climatización, carga inalámbrica, USB y USB-C. El coche conserva una disposición clara y fácil de usar, aunque sigue requiriendo cable para Apple CarPlay y Android Auto.

Las plazas traseras también sorprenden por el espacio para rodillas y cabeza, con una ergonomía mejor de lo esperado pese a una banqueta algo vertical. La presencia de toma USB-C trasera suma puntos en funcionalidad. En conjunto, el experto calificó el espacio como “notable alto para un SUV pequeño pensado para ciudad”.

Comportamiento suave, consumo muy bajo y etiqueta ECO

En marcha, el Bayon mantiene la oferta mecánica conocida: un 1.2 atmosférico de 79 CV con cambio manual y un 1.0 turbo de 100 CV disponible con cambio manual o el automático DCT de siete relaciones. Según el especialista, esta última combinación “funciona impecable y convierte al Bayon en un coche muy cómodo para el día a día”. La suspensión prioriza la comodidad, el coche pisa bien en autovía y responde con soltura para moverse con dos o tres pasajeros.

Además, su sistema microhíbrido de 48 V le otorga la etiqueta ECO y permite consumos realmente bajos. En uso urbano y con una conducción suave, es posible aproximarse a los 5,3 L/100 km homologados; en carretera ronda los 6 L y, como subraya el experto, “en uso interurbano apenas gasta”.

Con precios desde 23.400 euros para el motor de acceso y alrededor de 29.300 euros para la versión mejor equipada con cambio automático, el Hyundai Bayon actualizado se consolida como una de las opciones más equilibradas entre practicidad, eficiencia y coste en el segmento de los SUV urbanos.