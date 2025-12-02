Manu, camionero, desmiente a otros conductores y revela el sueldo real de un autónomo en España: “Hace 20 años facturaba el doble”

La variedad de relatos y confesiones respecto al salario real de un camionero autónomo en España, sigue dejando a más de un profesional en este campo indiferente. Ante esto, Manu, un conductor con gran actividad en redes sociales, ha decidido desmontar los mitos sobre lo que gana realmente un transportista por cuenta propia en España. En un vídeo extenso, repasa tarifas, kilómetros, gastos y márgenes para explicar por qué las cifras que circulan en internet no se parecen a la realidad del día a día en el transporte nacional.

Manu desmonta los “mitos de internet” sobre el precio por kilómetro

A través de su propio canal de YouTube, Manu Trucks, Manu empezó atacando las ideas que se repiten en redes: tarifas de 1,80 €, consumos de menos de 20 litros y camioneros supuestamente millonarios. Según él, esa imagen es falsa y no refleja lo que se encuentra un autónomo que empieza hoy. Aclaró que, en la práctica, la mayoría de los conductores se topa con “precios asquerosos” cercanos a 1 € el kilómetro, especialmente en rutas nacionales.

Para ilustrarlo, fijó una referencia de 12.000 kilómetros al mes como cifra “realista”, aunque admite que algunos hacen más y otros menos. Con ese volumen, y trabajando a 1 € el kilómetro, la facturación sería de 12.000 €. Sumando el IVA del 21 %, la cifra asciende a 14.520 €, un número que describe como “bonito” pero engañoso, porque apenas es el punto de partida antes de restar los gastos reales.

El cálculo completo: ingresos, gasoil, impuestos y financiación

El primer gasto relevante es el combustible. Maniobra con un consumo aproximado de 30 litros cada 100 kilómetros, lo que supondría 3.600 litros para 12.000 km. Con el litro “a un euro y pico”, la cifra mensual rondaría los 4.500 €, reduciendo drásticamente la facturación inicial. A esto le suma los pagos trimestrales de IVA e IRPF, que él prorratea en unos 3.000 € al mes, dejando la cifra neta momentánea en torno a 8.720 €.

Después introdujo uno de los pasos más determinantes: la financiación del camión y del remolque. Para una tractora nueva, Manu consideró una letra de unos 1.500 € mensuales; para una de segunda mano, señala unos 750 € de letra y otros 750 € mensuales equivalentes en reparaciones y mantenimiento. A esto sumó el pago del remolque, que estima en 1.000 € más. En total, planteó unos 2.500 € al mes en letras antes de hablar de mantenimientos, revisiones o averías.

Neumáticos, revisiones y la cuota de autónomos reducen aún más el margen

En cuanto al mantenimiento, calculó que tres revisiones anuales pueden equivaler a unos 200 € al mes. Luego detalló uno de los gastos más pesados: los neumáticos. Entre la tractora y el remolque se necesitan 12 ruedas, y él estimó una media de 600 € por unidad. Si se cambian cada dos años, el coste mensualizado sería de unos 250 €. Al sumar todos estos importes, la cifra disponible para el autónomo se reduce de forma considerable.

Manu añadió también la cuota de autónomos, que se sitúa en unos 350 € mensuales, además de seguros y gestoría. Para los seguros calculó una media de 250 € al mes, mientras recuerda que cada conductor puede tener gastos adicionales, como pequeños consumibles o reparaciones puntuales. Tras incluir todos estos importes, sitúa la cifra final para un autónomo medio en torno a los 5.000 € al mes, siempre dependiendo del precio por kilómetro y del número de kilómetros recorridos.

El contexto del sector: precariedad, infraestructuras y jornadas interminables

Más allá de los números, Manu dedicó parte del vídeo a denunciar la situación del transporte. Comentó la falta de aparcamientos seguros, la saturación nocturna de las gasolineras y la ausencia de baños o servicios básicos en muchas rutas. Afirmó que los camioneros llegan a dormir en zonas mal acondicionadas, expuestos a ruido, tráfico y situaciones poco seguras, especialmente en trayectos como la P2 o la AP-7.

También criticó lo que considera un exceso de conformismo en el sector. Según él, muchos transportistas aceptan precios bajos sin quejarse y esto impide que la situación mejore.

Señaló que antes, hace 20 años, él mismo facturaba el doble y que la situación actual se sostiene por tarifas insuficientes y una falta de representación efectiva. Aun así, resumió que cada autónomo “gana lo que gana” según su capacidad de trabajo, su camión, sus kilómetros y el precio al que logre moverse.