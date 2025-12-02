Los Magic Days by Rocambolesc de Casa Seat: Una propuesta para Navidad con entradas gratuitas

Los Magic Days de Casa Seat. REMITIDA / HANDOUT por CASA SEAT Europa Press

Llenar de ilusión a los más pequeños es el objetivo principal de Casa Seat en España durante este cierre de año. El emblemático espacio se transforma para albergar los Magic Days, una propuesta creativa diseñada junto a Rocambolesc para celebrar la Navidad a bordo de un tren de fantasía imperdible.

Cómo asegurar tu reserva para los Magic Days

Si buscas planes sin coste para la familia, debes saber que las entradas gratuitas son limitadas y el acceso es gratis únicamente con reserva previa.

Según informan desde la organización oficial, los tickets se liberan por tandas semanales los lunes a las 11 horas. Ten en cuenta que actualmente es la última oportunidad para conseguir pases (para fechas del 29 de diciembre al 5 de enero), y quedan muy pocos disponibles.

Es crucial actuar rápido, ya que, tal como reporta Europa Press, ya hay más de 70.000 localidades asignadas.

"Celebramos cinco años y hemos batido todos los récords: de visitas con más de un millón de personas; de ventas; de eventos, de comunidad, etc. Por eso, esta será nuestra Navidad más especial", afirmó Cristina Vall-Llosada de Casa Seat & Cupra City Garage, según el medio citado.

¿Qué actividades incluye el recorrido y qué tener en cuenta?

Esta edición celebra el quinto aniversario del recinto con una experiencia mucho más interactiva que años anteriores.

La visita recorre tres mundos de fantasía. Todo comienza en la Magic Station, donde se toma el tren Magic Express para cruzar el Bosque de los Elfos y ver el Sombrero Encantado cerca del espacio de Rocambolesc.

Allí mismo destaca un gran árbol coronado por la estrella de Gaudí. En la primera planta está el Polo Norte Mágico con un muñeco de nieve gigante y el Valle de las Auroras, el lugar ideal para dejar las cartas de deseos. Allí, los niños entregarán cartas a Papá Noel (hasta el 24 de diciembre) o al Rey Mago y su Paje Real (a partir del 27).

El paseo termina en el nivel inferior con el Portal de los Talleres Mágicos, una zona llena de actividades con galletas, cuentacuentos y videojuegos.

Para organizar mejor tu visita, considera estos puntos claves: