España se rinde ante el nuevo SUV urbano eléctrico de Hyundai que se vende a 14.130 euros con ayudas

El mercado automovilístico español recibe con entusiasmo el último lanzamiento en España de Hyundai, un vehículo que combina eficiencia y accesibilidad para los conductores urbanos.

Este nuevo SUV urbano eléctrico Hyundai Inster destaca por su autonomía de hasta 370 kilómetros y un diseño compacto ideal para ciudades a tan solo 14.130 euros con ayudas.

El interior innovador del Hyundai Inster

La primera fila del Hyundai Inster ofrece asientos del conductor y del acompañante que se pliegan por completo para mayor versatilidad en el uso diario.

El selector de marchas automático se sitúa en la columna detrás del volante, lo que libera espacio en la consola central y mejora la comodidad general durante los trayectos urbanos. El interior incorpora molduras superiores en las puertas con opciones de personalización y manijas interiores con acabado metálico.

A esto se añade un volante con calefacción integrada y un sistema de aire acondicionado automático que garantiza un clima óptimo en la cabina para todos los ocupantes.

La iluminación ambiental del Inster permite elegir entre 64 colores diferentes para adaptar el interior al gusto personal y crear un entorno moderno y acogedor en cualquier momento. Por otra parte, el techo corredizo panorámico introduce luz natural que amplía la sensación de un espacio grande.

Batería eficiente y sistemas de seguridad del Inster

La batería de 49 kWh del Hyundai Inster alcanza una autonomía eléctrica de hasta 370 kilómetros, ideal para rutas urbanas y periurbanas sin necesidad de recargas frecuentes. El sistema de calentamiento de la batería optimiza el rendimiento en cargas durante climas fríos, y la bomba de calor de alta eficiencia maximiza el uso de energía para extender la autonomía en diversas condiciones meteorológicas.

En estaciones de carga rápida de corriente continua con 120 kW, el Inster pasa del 10 al 80 por ciento de capacidad en aproximadamente 30 minutos gracias a su potencia máxima de 85,3 kW.

El paquete de asistencias avanzadas Smart Sense incluye control de crucero inteligente con función Stop & Go que mantiene distancias seguras ante vehículos, motocicletas, peatones o ciclistas, y detiene o reanuda la marcha en tráfico denso.

Equipamiento destacado en el acabado Maxx

El acabado Maxx del Hyundai Inster proporciona elementos esenciales para una conducción moderna y cómoda, como la llave inteligente con botón de arranque. A esto se suman sensores de aparcamiento delanteros y traseros que facilitan maniobras en espacios reducidos típicos de las ciudades españolas.

Este nivel de equipamiento incorpora un cargador inalámbrico para móviles que elimina cables en el habitáculo y mantiene los dispositivos siempre listos. Las llantas de aleación de 38,1 cm (15 pulgadas) aportan un aspecto robusto y mejoran la estabilidad en carreteras urbanas.