El automóvil consolida su repunte: 2025 ya supera en ventas a 2024, aunque aún son un 9 % inferiores a las de 2019.

A falta de un mes para finalizar el año, las ventas de turismos y todoterrenos ya han superado todas las realizadas durante 2024. Entre enero y octubre se comercializaron en el mercado patrio 1.045.638 unidades, lo que supone un 14,7% más en la comparativa interanual.

En la práctica, esto supone superar en 28.753 turismos las matriculaciones efectuadas durante todo 2024, según datos de las patronales de fabricantes (Anfac), concesionarios oficiales (Faconauto) y distribuidores oficiales e independientes (Ganvam).

Este crecimiento se ha podido conseguir gracias a los planes de renovación del parque impulsados por algunas comunidades autónomas, así como al plan Moves 3, cuyos fondos ya se han agotado en varias autonomías.

No obstante, al igual que sucede en otros mercados europeos, las cifras de ventas de vehículos aún son inferiores a las de 2019, ejercicio previo a la pandemia. Concretamente, se sitúan un 9,3% por debajo de los niveles de entonces.

Todo ello se produce en un momento en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará mañana el Plan España Auto 2030.

Se trata de una hoja de ruta, elaborada por Anfac en colaboración con el Ejecutivo, en el que también se contemplan planes de ayuda a la demanda de vehículos electrificados.

Pero también se trata de un programa en el que el objetivo principal es que España se mantenga como segundo productor de vehículos europeo. Y es que la producción en las factorías españolas se resiente a lo largo de este año por la atonía del mercado europeo y la transformación de las plantas para acoger la producción de vehículos electrificados.

Objetivo: 100.000 turismos eléctricos

En el capítulo de ventas de turismos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables), estas acumulan un crecimiento del 19,3% en lo que va de año. En total se comercializaron 201.750 unidades con este tipo de propulsión.

Si bien ambas tecnologías presentan incrementos en ventas frente al año anterior, el de los híbridos enchufables es más elevado que el de los modelos completamente eléctricos. Lo cierto es que la cuota de mercado que acaparan estos modelos se sitúa ya en el 19,3%, lo que equivale a un incremento de más de ocho puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior.

Hasta noviembre se matricularon 111.305 turismos híbridos enchufables, lo que equivale a un crecimiento del 113% en la comparativa interanual. De hecho, una de cada 10 ventas en España corresponde a este tipo de modelos.

Las ventas de eléctricos hasta noviembre también registraron un alza del 86,2%, con un total de 90.445 unidades matriculadas. La cuota de mercado de los eléctricos se sitúa ya en el 8,6%.

Uno de los objetivos que tenía el sector marcado para este año era el de alcanzar las 100.000 ventas de turismos eléctricos. Y parece que dicho objetivo se conseguirá al cierre del ejercicio.

Con esta cifra se lograrán dos hitos, según avanzó José López-Tafall, director general de Anfac; "cumplir con los objetivos europeos, pero, sobre todo, acercar a España al menos a la media europea, y abandonar el grupo de los países rezagados".

MG, la china más vendida

Pero el presente ejercicio también puede ser el primero en el que una automovilística china se cuele entre las 10 más vendidas del mercado patrio.

Se trata de MG, enseña del grupo chino SAIC que también es el consorcio que tiene los aranceles más elevados a las importaciones de vehículos eléctricos por parte de Bruselas.

La compañía comercializó en España entre enero y noviembre un total de 41.965 unidades, lo que equivale a un incremento del 53,5% frente al mismo ejercicio del año anterior.

Todo ello gracias al MG ZS, su modelo del segmento B-SUV, del cual se matricularon 22.231 unidades, un 10,1% más. De hecho, se trata del tercer modelo más vendido en el mercado español, por detrás del Renault Clio (23.247 unidades y un 32,5% más) y del Dacia Sandero (35.824 unidades y un 18,5% más), líder indiscutible del mercado nacional desde hace 13 años.

Ahora bien, habrá que esperar al final del ejercicio, dado que BMW compite con MG por cerrar el ejercicio como la décima marca preferida por el consumidor español.

Entre enero y noviembre, BMW matriculó un total de 41.696 unidades, un 4,9% más en la comparativa interanual.

Hasta 1,15 millones de ventas

De esta manera, el sector prevé que el ejercicio actual cierre con entre 1,14 y 1,15 millones de unidades comercializadas. En total, el sector del automóvil acumula 15 meses consecutivos de crecimientos en las ventas y es el que mejor comportamiento presenta de los principales países comunitarios (Alemania, Francia e Italia).

Según datos de BBVA Research, las previsiones de ventas de vehículos para 2026 se sitúan en los 1,2 millones de unidades. Una cifra que supondría situarse en los niveles de 2019, ejercicio previo a la pandemia.