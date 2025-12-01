Las emisiones de CO2 en Europa: Nissan y BMW son los únicos que cumplen el umbral regulatorio de Bruselas

La industria automovilística afronta este mes de diciembre una cita muy esperada. El próximo día 10 la Comisión Europea dará a conocer el plan para incentivar los coches eléctricos pequeños, asequibles y de fabricación comunitaria.

Pero el sector del automóvil también espera que Bruselas flexibilice su hoja de ruta de descarbonización de cara a 2035. En esa fecha, no se podrá matricular ningún vehículo propulsado por motores de combustión interna. En román paladino, tan sólo se podrán comercializar vehículos eléctricos.

Si bien es cierto que esta última premisa se antoja complicada, la industria no descarta por completo que se suavicen dichos objetivos. No obstante, Alemania quiere que Bruselas elimine este requisito, por lo que habrá que esperar a ver qué decisión toma la Comisión. Una posición que choca con la de España y Francia.

Cabe recordar que la Comisión Europea ya flexibilizó este año los objetivos de emisiones de CO2 para el sector del automóvil. ¿Cómo? Dio más margen a las automovilísticas para alcanzarlos. Todo ello debido a que las previsiones de demanda del vehículo eléctrico eran demasiado optimistas.

La normativa CAFE, encargada de regular las emisiones de los vehículos vendidos por los grupos automovilísticos, se endureció a partir de este año. Esto es, los límites de emisiones de CO2 son más estrictos, lo que obliga a comercializar más vehículos eléctricos.

Dado que los objetivos de venta eran imposibles de cumplir por parte de los fabricantes y se exponían a sanciones multimillonarias, Bruselas concedió un margen de tres años para lograr estas metas. Concretamente, las emisiones que se computarán corresponderán a las realizadas entre los ejercicios 2025 y 2027.

Pues bien, al cierre de los 10 primeros meses del año sólo dos fabricantes lograron situar las emisiones medias de sus flotas por debajo de los objetivos. Se trata de Nissan y BMW y la forma en la que lo han logrado apenas se parece.

Nissan se sitúa como la agrupación, también llamada pool, que goza de más holgura a la hora de cumplir con los objetivos de emisiones de CO2 marcados por Bruselas. Algo reciente, pues Nissan se ha situado a lo largo del ejercicio a la cola en el cumplimiento de sus objetivos de emisiones de CO2.

La automovilística nipona logró situar sus emisiones de CO2 15 gramos por debajo de su objetivo, según datos del Consejo Internacional de Aire Limpio (ICCT, por sus siglas en inglés). Ahora bien, hay que puntualizar que las ventas de vehículos eléctricos por parte de Nissan no son tan boyantes como las del resto.

Debido a ello, Nissan tuvo que aliarse con el gigante chino BYD con el fin de lograr reducir sus emisiones. Una alianza que provoca beneficios para los dos: BYD logra ingresos extra y Nissan consigue reducir sus emisiones.

No sucede lo mismo con el Grupo BMW. El consorcio bávaro sí ha dado a lo largo del presente ejercicio un empujón a las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables). Un hecho que le permite situar 2 gramos por debajo de su objetivo de emisiones de CO2.

Geely se queda cerca

El pool formado por Mercedes-Benz, Volvo, Polestar y smart, es decir, marcas propiedad o en las que el consorcio automovilístico chino Geely posee una participación, se queda cerca de cumplir con los objetivos.

Esta agrupación cerró los 10 primeros meses del año con unas emisiones medias de CO2 que excedían en 1 gramo el objetivo marcado para el periodo 2025-2027.

Volkswagen, muy rezagado

Ahora bien, el Grupo Volkswagen se sitúa a la cola a la hora de alcanzar los objetivos marcados por Bruselas. El consorcio automovilístico alemán sitúa las emisiones medias de su flota 11 gramos por encima de su meta, situada en los 93 gramos de CO2.

Es importante tener en cuenta que de cara a 2026 el gigante alemán del automóvil presentará su gama eléctrica de vehículos eléctricos urbanos. De hecho, cuatro modelos se fabricarán en las plantas de Martorell (Barcelona) y Landaben (Pamplona).

Así, los Cupra Raval y Volkswagen ID. Polo se producirán en Martorell, mientras que los Skoda Epiq y Volkswagen ID. Cross se fabricarán en Pamplona.

Se prevé que estos cuatro modelos le permitan a la compañía alcanzar sus objetivos de emisiones, pues el precio de partida de todos ellos se situará por debajo de los 25.000 euros.

Con todo, habrá que esperar a este mes para saber cuáles serán los siguientes pasos que dará la Comisión Europea con respecto a la industria automovilística.